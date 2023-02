﻿Warum eine Mutter ohne Krippenplatz keine Arbeit findet

Wenn in der Kita immer wieder die Betreuung ausfällt, gefährdet das am Ende die Berufstätigkeit von Müttern. Das hat eine junge Frau aus der Region Hannover erlebt.

Hannover. Eva Meier (Name geändert) blickt mit Sorge auf das nächste Jahr. Die unsichere Personalsituation in den Kitas bringt die junge Mutter und ihre Familie in Bedrängnis. Die Frau, die ihren echten Namen nicht nennen möchte, will ab August wieder arbeiten.

Dann ist ihre kleine Tochter ein Jahr alt. Die Meiers haben das aufgeweckte und entspannte Mädchen, das sehr gerne lächelt, für die Krippe angemeldet. Doch es kam jetzt telefonisch bereits eine Absage. Die verfügbaren Krippenplätze reichen nicht aus – trotz Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag eines Kindes.

Keine Arbeit – kein Krippenplatz

Springe hat, wie viele Kommunen, für diesen Fall ein kompliziertes Punktesystem entwickelt. Vorrang bei der Vergabe haben Alleinerziehende oder auch Familien, in denen beide Eltern Vollzeit arbeiten. Eva Meier fällt durch das Raster, weil sie aktuell keinen Arbeitsplatz vorweisen kann. Sie kann das in gewisser Weise sogar verstehen, auch wenn die Konsequenzen bitter sind.

Krippenplatz vorausgesetzt: Ohne verlässliche Kinderbetreuung finden Mütter kaum Arbeit. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

„Es ist ein Teufelskreis. Wenn ich keine Arbeitsstelle habe, bekommen die Kinder schwerer einen Kita-Platz. Und ohne verlässliche Kinderbetreuung finde ich keine Arbeit.“ Ein Arbeitgeber, mit dem sie informell Kontakt aufgenommen hatte, hat ihr bereits geraten, doch erst einmal die Kinderbetreuung zu regeln.

Dabei hatte Eva Meier eine feste Stelle, als sie ihr erstes Kind bekam. Nach der Elternzeit wollte die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte mit 30 Stunden an ihren Arbeitsplatz in einer Kanzlei in Hannover zurückkehren.

Kita-Krise: Mütter reduzieren Arbeitszeit

Eltern in Teilzeit – in Wirklichkeit sind es fast immer die Mütter – suchen im Normalfall oft Arbeit mit Zeiten, die vom Morgen bis maximal zum frühen Nachmittag reichen. Dann sind die Kinder in der Kita oder der Schule versorgt. So hatte es auch Meier geplant.

Doch ihr Sohn war noch in der Eingewöhnung in der Krippe, als Corona in der Region Hannover ankam. Lockdowns und Krankheitswellen haben die mühsam austarierte familiäre Organisation ausgehebelt. Erschwerend kommt der sich verschärfende Mangel an Erzieherinnen hinzu.

Mit Rechtsanspruch: Eigentlich haben Eltern Anspruch auf einen Kita-Platz für ihr Kind ab dem ersten Geburtstag. © Quelle: Uli Deck/dpa

Wie viele Eltern versuchten die Meiers, sich anzupassen. Stefan Meier (Name geändert) hat seinen Büroarbeitsplatz zu Hause eingerichtet, aber er ist als Kundenbetreuer im Außendienst auch viel unterwegs. „Ich kann ihn für die Betreuung nicht wirklich einplanen“, sagt Eva Meier.

Sie reduzierte ihre Arbeitszeit von 30 auf 20 Wochenstunden. Ihr Chef willigte ein, dass sie nachmittags ins Büro kam, wenn ihr Ehemann sich nach der Arbeit um den Sohn kümmern konnte. Eine Weile konnte sie auch von zu Hause aus arbeiten oder Liegengebliebenes am Wochenende erledigen.

Lückenhafte Betreuung

Aber auf Dauer schienen die sehr flexiblen Arbeitszeiten in der Firma nicht mehr tragbar. Die junge Mutter versuchte es mit einer 20-Stunden-Stelle in anderen Betrieben, bei denen das Kerngeschäft ebenfalls am Vormittag lief.

Doch das funktioniert nicht mehr. Inzwischen ist die Betreuung der Kinder selbst mit Kita-Platz oft nur noch lückenhaft. Kurzfristig müssen Kinder wegen Personalausfall zu Hause bleiben. Manche Kitas in der Region Hannover kürzen auch über längere Zeit die Ganztagsbetreuung, weil ihnen Erzieherinnen fehlen. Ohne stabiles soziales Netz, Familie und Freunde, die das Kind im Wechsel mit den Eltern spontan abholen, gerät so die Berufstätigkeit vor allem von Müttern unter Druck.

Knappes Angebot: Tagesmütter betreuen Kinder ähnlich wie in der Kita, aber auch bei ihnen gibt es wenig Plätze. © Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Solch ein Netz fehlt den Meiers in dem kleinen Dorf, in das sie wegen der Kinder gezogen sind. Dort können sie sich die Miete für ein Haus noch leisten. Angesichts der Inflation braucht die Familie Eva Meiers Verdienst jetzt allerdings umso mehr.

Die 32-Jährige durchforstet vor dem Einkaufen die Supermarktprospekte nach Sonderangeboten. Mit ihrem Mann überlegt sie genau, welche Lebensmittel wirklich nötig sind. „Aber ich will dem Kind nichts verwehren. Wenn unser Sohn gerne Salatgurke essen will, bekommt er das.“

Der Junge muss im Sommer den Kindergarten wechseln, weil sich herausgestellt hat, dass der Vierjährige einen Integrationsplatz braucht. Immerhin bekam die Familie jetzt dafür eine Zusage. Im Punktesystem der Stadt Springe spielt auch das Alter der Kinder eine Rolle. Je dichter die Kinder vor der Einschulung stehen, umso dringlicher sollen sie in die Kita gehen.

Trotz Rechtsanspruch: Es fehlen Kita-Plätze

Die Stadt Springe steht nur beispielhaft für die Situation in vielen Kommunen. Der Ausbau der Kita-Plätze kommt dem Bedarf nicht hinterher. Deshalb reichten dort vergangenes Jahr weder die Plätze im Kindergarten noch in der Krippe. Im Juni wird die Stadt noch weitere Plätze vergeben, dennoch ist bereits klar, dass manche Familien leer ausgehen.

Gemeinsamer Alltag mit anderen Kindern: Auch für die Vorbereitung auf die Schule ist der Kita-Besuch wichtig: © Quelle: Christian Charisius/dpa

Das Punktesystem, das auch andere Städte anwenden, dient der Verwaltung eines Mangels. Das Fatale daran: Wenn Mütter (und auch Väter) bisher nicht oder nur mit geringer Stundenzahl arbeiten, haben ihre Kinder meist wesentlich schlechtere Chancen auf einen Kita-Platz.

Erst mit fünf Jahren in die Kita

Das benachteiligt Frauen, die erst Arbeit suchen. Und es benachteiligt ihre Kinder. Eine Mutter, mit dem jüngeren Kind noch in Elternzeit, hat sich jetzt in Barsinghausen vergeblich für ihre dreijährige Tochter um einen Kita-Platz ab August bemüht. „Es ist mir wichtig, dass meine Tochter mit anderen Kindern zusammen ist, etwas lernt und gefördert wird.“ Die Frau weiß von befreundeten Familien, dass deren Kinder aus Platznot erst mit vier oder fünf Jahren in die Kita gehen durften.

Eva Meier will arbeiten, schon allein aus akuten finanziellen Gründen. Davon, dass ihr später Beitragszeiten in der Rentenkasse fehlen, ganz zu schweigen. „Wir wollen mit den Kindern was erleben und auch mal an die Ostsee fahren. Das ist jetzt definitiv nicht drin.“ Doch was, falls die Tochter länger keinen Krippenplatz bekommt? In diesem Fall überlegt Meier, sich tags um ihr Kind zu kümmern und sich einen Job am Abend oder Wochenende zu suchen. „Dass es so schwer wird mit Kindern, hätte ich nicht gedacht.“