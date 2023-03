﻿Kita-Streik in Hannover: Darum solidarisieren sich die Eltern am Mittwoch

Wenn am Mittwoch die Mitarbeitenden städtischer Kitas für eine bessere Bezahlung in den Ausstand treten, bekommen sie unverhofft Unterstützung. Sonja Strempel (39) organisiert einen Elternstreik. Lesen Sie hier, weshalb sich Mütter und Väter mit Erzieherinnen und Erziehern in Hannover solidarisieren.

Kitas in Hannover dicht: Sonja Strempel (hier mit Tochter Zoey, 3) ruft für Mittwoch in Hannover zum Elternstreik auf.

Hannover. Erzieherinnen und Erzieher städtischer Kindertagesstätten in Hannover bekommen bei ihrem Warnstreik am Mittwoch, 8. März, unverhoffte Unterstützung. Eltern wollen gemeinsam mit den Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes auf die Straße gehen.

Sonja Strempel (39), Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der städtischen Kitas, ruft Mütter und Väter auf, sich an dem Ausstand zu beteiligen und ab 9.30 Uhr zum Bahnhofsvorplatz (Höhe Galeria) zu kommen. Aus ihrer Sicht geht es nicht allein um mehr Geld, sondern darum, mit einer besseren Bezahlung den eklatanten Fachkräftemangel in den Kitas zu bekämpfen. Das komme am Ende allen zugute – Beschäftigten, Kindern, Müttern und Vätern.

Folgen bekommen Eltern täglich zu spüren

Für Mittwoch sind auch in Hannover die Beschäftigten städtischer Kitas wieder zum Streik aufgerufen – die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will 10,5 Prozent oder 500 Euro mehr Lohn für die Mitarbeitenden kommunaler Einrichtungen. Strempel will mit einem Elternstreik die Erzieherinnen und Erziehern unterstützen, denn der Fachkräftemangel in den Kitas schafft Probleme für alle Beteiligten.

Die Folgen des fehlenden Personals bekämen Mütter und Väter nahezu täglich zu spüren, sagt die 39-Jährige. „Immer dann, wenn Betreuungszeiten wegfallen, weil kein Personal da ist.“ Eine ordentliche Bezahlung hilft aus Sicht der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden, mehr Erzieherinnen und Erzieher für den Beruf zu begeistern und sie auch im Job zu halten. Stichwort Wertschätzung.

Ausstand: Am Mittwoch sind die Mitarbeitenden städtischer Kitas zum Warnstreik aufgerufen. © Quelle: dpa

„Am Mittwoch werden ohnehin alle Kitas geschlossen sein. Das heißt, dass die Kinder sowieso betreut werden müssen – dann kann man mit ihnen auch zum Elternstreik gehen“, ruft Strempel zur Teilnahme an der Aktion auf. Sie setzt darauf, dass möglichst viele Mütter und Väter ihrem Aufruf folgen und sich mit den Mitarbeitenden in den Kitas solidarisieren.

„Wir müssen auch endlich mal laut sein“

Plakate und Transparente hat sie zwar noch nicht gemalt. Eltern und Kinder würden dafür akustisch zum Beispiel mit Instrumenten auf sich aufmerksam machen. „Wir müssen auch endlich mal laut sein! Zeigen, dass man mit uns Eltern nicht alles machen kann und man es vor allem nicht auf dem Rücken der Kinder austragen darf“, heißt es in einem von ihr veröffentlichten Aufruf.

Für ihren Elternstreik hat Strempel nach eigenen Angaben einiges an Zuspruch geerntet, es gibt allerdings auch Kritiker. Einige Mütter und Väter hätten schon erklärt, dass sie sich nicht am Protest der Eltern beteiligen wollen. „Ich kann das verstehen“, betont die 39-Jährige. „Aber nur mit reden und beschweren, wird es auch nicht besser.“

Überall zu wenig Personal

Verdi ruft am Mittwoch zwar nur Beschäftigte städtischer Kitas zum Ausstand auf – für Strempel ist das aber kein Grund, nicht auch Mütter und Väter zu mobilisieren, deren Kinder in Einrichtungen anderer Träger gehen. „Das Problem, dass es nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher gibt, haben schließlich auch viele andere“, weiß Sonja Strempel.