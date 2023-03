﻿Tarifstreit: Erzieherinnen und Erzieher streiken in Hannover für mehr Gehalt

Hannover. Eine große Menschenmenge hat sich auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof versammelt: rote Verdi-Fahnen wehen im Wind, mehrere Menschen halten Schilder in die Höhe und überall sind Trillerpfeifen zu hören. Am Mittwochvormittag streiken hier die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdiensts, überwiegend Erzieherinnen und Erzieher von städtischen Kindertagesstätten. Sie fordern 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr Gehalt. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, sind am internationalen Frauentag nach Zählung der Polizei 2100 Menschen in die Landeshauptstadt gekommen – aus Stadt und Region Hannover aber auch aus Hildesheim, Hameln und Bad Pyrmont.

Eltern und Kinder bei der Demo: Robert Hollatz und seine Tochter wollen zeigen, dass sie die Forderungen und den Streik der Erzieherinnen unterstützen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ist eine Frechheit“, ruft Melanie Kranicz, Verdi-Gewerkschaftssekretärin, von einem kleinen Redepodest. Die Streikenden stimmen mit Rufen und Pfiffen zu. Frauen sind deutlich in der Mehrzahl. Es ist schließlich auch kein Zufall, dass der Streik am Frauentag stattfindet. „Dieses Berufsfeld ist immer noch sehr von Frauen geprägt“, sagt Kranicz. Als Andrea Wemheuer, stellvertretende Landesleiterin der Verdi Niedersachsen-Bremen, die Bühne betritt, stützt sie die Aussage ihrer Kollegin mit Zahlen. Demnach sind in der sozialen Arbeit 83 Prozent der Beschäftigten Frauen. In Kitas sind es sogar 94 Prozent.

Die städtischen Kitas sind wegen des Streiks am Mittwoch geschlossen. Eltern müssen anderweitig Betreuung organisieren oder selbst bei ihren Kindern zu Hause bleiben. Aber anstatt sich darüber zu ärgern, sind einige Eltern mit ihren Kindern zu der Demonstration gekommen. Nach den Ansprachen vor dem Hauptbahnhof zieht die Menge über den Aegidientorplatz, vorbei am Kröpcke zum Goseriedeplatz. Unter ihnen ist auch Moritz mit seiner Tochter. „Wenn der Kindergarten ausfällt, macht man die Betreuung halt auf der Demo“, sagt er. Auch Denise Semke unterstützt die Forderungen der Erzieherinnen, weil sie ihren Sohn gut betreut wissen möchte. „Das hat auch etwas mit der Wertschätzung der Kleinsten zu tun. Die wertvollste Ressource unserer Gesellschaft muss gut ausgerüstet werden“, sagt sie mit dem Blick auf ihren Sohn gerichtet.

Nicht, weil sie mehr, sondern weil sie überhaupt Geld für ihre Arbeit bekommen möchte, streikt Antonia Orrisch. Sie macht eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin. Für ihre Arbeit in der Kita sieht sie keinen Cent. Nur vom Staat bekommt sie Bafög. „Eine Unabhängigkeit vom Staat wäre ganz schön“, sagt sie. Manche der Streikenden laufen in doppelter Funktion beim Umzug mit, so wie Kathrin. Die Erzieherin und Mutter schiebt vor ihr einen Kinderwagen. „Nicht nur das Gehalt, sondern auch die Arbeitsbedingungen sollen sich verbessern“, sagt sie. Anstatt zwei Erzieherinnen für 25 Kinder wären ihrer Meinung nach drei Betreuungspersonen angebracht. Sie geht davon aus, dass die Streiks in den nächsten Wochen weitergehen werden: „Es wird gemunkelt, dass wir bestimmt noch ein- bis zweimal los müssen.“