﻿Trotz Rechtsanspruch: Nicht für jedes Kind in Hannover gibt es einen Kita-Platz

Hannover. In der Region Hannover verschärft neben fehlenden Kita-Plätzen und Fachkräftemangel ein weiteres Problem die Kita-Krise. Die Regionsverwaltung verzeichnet in den 16 Kommunen, für die sie zuständig ist, steigende Kinderzahlen. Sie entstünden vor allem durch die Zuwanderung geflüchteter Kinder aus der Ukraine und anderen Ländern, heißt es in dem neuesten Bericht der Region Hannover zur Kinderbetreuung. Diese unerwartete demografische Entwicklung sorge zusätzlich dafür, dass es mit den Versorgungsquoten der Kinder in Krippen, Kitas und Horten nicht vorangehe.

Bedarf der Eltern an Kinderbetreuung ist nirgends gedeckt

Zum Stichtag des Berichts am 1. Oktober 2022 liegt die durchschnittliche Versorgungsquote in den 16 Kommunen im Krippenbereich bei 41,5 Prozent, im Kindergartenbereich bei 95,7 Prozent sowie im Hortbereich bei 19,3 Prozent. Alle Werte bleiben damit leicht hinter den Werten des Vorjahres zurück. Alle Werte decken nicht den Bedarf der Eltern, obwohl es im Krippenbereich (seit 2013) und im Kitabereich (seit 1996) einen Rechtsanspruch gibt. Eltern können klagen, wenn sie keinen Platz bekommen. Im Hortbereich dies von 2026 an möglich.

600 geflüchtete Kinder haben Anspruch auf einen Kitaplatz

Regionssozialdezernentin Andrea Hanke zeichnet auch für die Zukunft ein düsteres Bild: „Wir müssen davon ausgehen, dass der Bedarf an Kita-Plätzen weiter steigen wird“, sagt sie. Von den Kindern mit Fluchthintergrund habe der Großteil bisher noch kein Betreuungsangebot der Kitas in Anspruch genommen, das reguläre Angebot reiche derzeit nicht aus, um allen einen Betreuungsplatz anzubieten. Aktuell lebten etwa 600 geflüchtete Kinder mit Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung in den 16 Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Region. Man sei aber auf etwa mit dem geplanten Platzausbau von rund 1.200 Plätzen bis 2025 für den Kitabereich auf gutem Weg, dem etwas entgegenzuwirken, sagt Hanke.

„Wir müssen davon ausgehen, dass der Bedarf an Kita-Plätzen weiter steigen wird“: Regionssozialdezernentin Andrea Hanke zeichnet ein düsteres Bild. © Quelle: Ilona Hottmann

Stadt Hannover verzeichnet Überangebot an Plätzen bei den Kitas

Bei der größten Kommune mit eigenem Jugendamt, der Landeshauptstadt Hannover, ist der größte Mangel an Betreuungsplätzen zurzeit bei den Ein- bis Zweijährigen zu beobachten. 10.350 Kindern stehen nur 6.920 Plätze gegenüber. Die Versorgungsquote liegt bei knapp 67 Prozent. Im Kitabereich stehen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren dagegen sogar mehr Plätze als gebraucht zur Verfügung. Auf 15.944 Kinder kommen 16.002 Plätze. Die Versorgungsquote liegt bei 103,6 Prozent. Alle anderen Kommunen mit eigenem Jugendamt verzeichnen im Kitabereich ein Defizit an Plätzen, wenn auch unterschiedlich groß. Die Spanne reicht von einer Versorgungsquote bei den Drei- bis Sechsjährigen von gerade einmal 85,7 Prozent (Laatzen) bis zu einer von 96,1 Prozent (Lehrte). Auch in den 16 Regionskommunen sind die Unterschiede sehr groß. Die Spannbreite der Versorgungsquote im Kindergartenbereich reicht laut Kita-Bericht von 85,9 Prozent in Springe bis zu 106,3 Prozent in Pattensen.

Kinderboom bei Drei- bis Sechsjährigen verschärft Platzmangel

Den größten Kinderboom verzeichnet die Regionsverwaltung bei den Drei- bis Sechsjährigen (+245 Kinder). Man habe 316 neue Plätzen geschaffen. Dennoch sei die Versorgungsquote mit 95,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit 95,8 Prozent nahezu gleichgeblieben. „Wir hatten gehofft, dass sich die Versorgungsquote hier deutlich nach oben entwickelt, aber die steigenden Kinderzahlen waren so nicht vorhersehbar“, sagt Dezernentin Hanke. Überdies wurden insgesamt 592 Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2022 das sechste Lebensjahr vollendet haben, laut Kita-Regionsbericht von ihren Eltern vom Schulbesuch zurückgestellt – die sogenannten Flexikinder. Wegen fehlender Schulreife blieben 146 Kinder im Kindergarten.

