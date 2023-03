﻿Kitas am Mittwoch dicht? Gewerkschaft ruft Beschäftigte in Hannover zum Warnstreik auf

Der Arbeitskampf geht weiter: Die Gewerkschaft Verdi ruft in Hannover alle Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes am Mittwoch, 8. März, zum eintägigen Warnstreik auf.

Hannover. Bleiben städtische Kitas am Mittwoch, 8. März, geschlossen? Die Gewerkschaft Verdi ruft unter anderem Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes an diesem Tag zum Warnstreik auf. Auch eine Demonstration in der City ist am Mittwoch geplant. Zudem sind Mitarbeiter der Fachbereiche Jugend und Familie, sowie Soziales und Gesellschaftliche Teilhabe aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hohe Streikbereitschaft

Da die Streikbereitschaft derzeit hoch ist, dürfte es bei der Kinderbetreuung zu Einschränkungen kommen. Als am 21. Februar Verdi erstmals zum Streik aufrief, blieben alle städtischen Kitas dicht. Auch ein Notdienst wurde nicht eingerichtet.

Grund für die Unzufriedenheit ist der andauernde Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Gewerkschafter fordern eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Arbeitgeberverbände bieten eine Lohnerhöhung von fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen von 2500 Euro. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, kein verhandelbares Angebot auf den Tisch gelegt zu haben.