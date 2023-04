﻿„DSDS“: So bereitet sich Kiyan Yousefbeik aus Hannover auf das Finale vor

Castingshow

Mit Vollgas ins Finale: Für Kiyan Yousefbeik geht es am Abend des 15. April um alles.

Der Titel ist zum Greifen nahe: Kiyan Yousefbeik will am 15. April Deutschlands nächster Superstar werden. Der Hannoveraner will bei der RTL-Castingshow „DSDS“ mit drei Songs überzeugen. Wir haben mit dem 25-Jährigen gesprochen!

Mirjana Cvjetković WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket