﻿Kostenexplosion im Klärwerk Herrenhausen: Neue Anlage verteuert sich um rund 42 Millionen Euro

Kostenfrei bis 14:30 Uhr lesen

Regelung für Bürgerbüro

Die AfD will die Terminregelung in Bürgerbüro und Kfz-Zulassungsstelle in Seelze abschaffen. Die FDP will die Regelung tageweise aufheben. Dagegen will die Verwaltung die Terminpflicht beibehalten.