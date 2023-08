﻿Klage gegen das Maschseefest: Was Sie jetzt darüber wissen müssen

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist passiert?

Am Freitag, 4. August, ist beim Verwaltungsgericht Hannover die Klage einer Anwohnerin eingegangen. Sie möchte in einem Eilverfahren erreichen, dass das Fest vorzeitig beendet wird. Grund ist nach Angaben des Anwalts der Klägerin Lärmbelästigung.

Wer klagt?

Die Klägerin ist eine Anwohnerin, deren Name nicht bekannt ist. Vertreten wird sie vom hannoverschen Rechtsanwalt Hanns-Christian Fricke. In der Klage geht es offiziell um die sogenannte „Anfechtung einer straßenrechtlichen Erlaubnis“, nach der das Maschseefest durch die Stadt Hannover erlaubt worden sei. Diese Genehmigung soll aufgehoben werden, fordert der hannoversche Rechtsanwalt im Namen der Klägerin. Heißt konkret: Die Stadtverwaltung soll dem diesjährigen Fest während laufendem Betrieb die Genehmigung entziehen.

Wird das Fest nun wirklich früher beendet – und wenn ja: wann?

Darüber muss die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts in Hannover entscheiden. Wann das passiert, ist noch unklar. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass es vor dem Ende des Maschseefests in neun Tagen eine Entscheidung darüber geben wird, ob es über die volle Distanz gehen kann – oder eben nicht. Aktuell holt sich das Verwaltungsgericht Stellungnahmen ein, sowohl von der Stadt Hannover als auch von der Klägerin. Erst danach könne die Kammer die Rechtslage einschätzen, so ein Gerichtssprecher. „Ein konkreter Tag, wann über den Eilantrag entschieden wird, kann daher nicht mitgeteilt werden“, heißt es. Das Maschseefest läuft deshalb vorerst weiter. Es endet regulär am 13. August, also in neun Tagen.

Das Sinn des Eilverfahrens steckt schon im Wort selbst: Es muss eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Das bedeutet nicht, dass die Richter sofort zu einem Beschluss kommen müssen – sie dürfen ihre Entscheidung aber auch nicht schuldhaft hinauszögern, bis es möglicherweise zu spät ist. Eilentscheidungen wurden darum schon spät in der Nacht und an Wochenenden getroffen.

Umfangreiches Bühnenprogramm: Auf dem Maschseefest wird gefeiert. © Quelle: Ilona Hottmann

Was wird das Gericht nun tun?

Es geht um eine vorläufige Regelung, bei der die infrage stehenden Güter gegeneinander abgewogen werden: Gesundheit und Nachtruhe auf der einen und berufliche und wirtschaftliche Interessen der Wirte auf der anderen Seite. Die Richter entscheiden nicht in der Sache selbst, sondern treffen eine grobe Abschätzung der rechtlichen Folgen.

Gegeneinander abgewogen werden dabei zwei Fragen: Wie schwerwiegend sind die Nachteile für den Veranstalter und die Gastronomen, wenn das Maschseefest vorzeitig abgesagt wird – und später in einem sogenannten Hauptsacheverfahren stellt sich dann womöglich heraus, dass das Fest rechtmäßig ausgerichtet wurde? Dagegen steht: Wie belastend sind die Beeinträchtigungen durch den Lärm der Feiernden, wenn das Fest weiterläuft – und später stellt sich heraus, dass Lärmschutzvorgaben nicht eingehalten wurden?

Sollten die Richter zu dem Ergebnis kommen, dass viel dafür spricht, dass das Fest rechtmäßig geplant und ausgerichtet wird, werden sie den Eilantrag ablehnen, da die finanziellen Nachteile einer Absage schwerwiegend sein dürften. Kommen sie zu der Einschätzung, dass Vorgaben des Lärmschutzes missachtet worden sein könnten und dadurch die Nachtruhe der Anwohner schwerwiegend beeinträchtigt wird, könnte das Fest vorzeitig vorbei sein. Denn auch die Gesundheit der Anlieger ist ein schützenswertes Rechtsgut.

Wie laut darf das Maschseefest offiziell sein?

Das Fest muss in diesem Jahr bereits zahlreiche Auflagen zur Eindämmung des Lärms einhalten. Das betrifft unter anderem die Uhrzeit: Am Wochenende muss ab 23 Uhr die Lautstärke auf einen sogenannten Nachtpegel runtergedreht werden, um 2 Uhr ist Sperrstunde. Die Musikanlagen an den Gastro-Einrichtungen sind eingepegelt, zudem gibt es nur an bestimmten Tagen Live-Musik.

Der Anwalt der Klägerin, Hanns-Christian Fricke, sagte, seine Mandantin habe grundsätzlich nichts gegen das Maschseefest. Ihr gehe es um einen angemessenen Ausgleich zwischen Anwohnern und Festbesuchern. „Die Stadt hat zu hohe Lärmwerte genehmigt.“ Heißt konkret laut dem Anwalt: Pauschal 43 Dezibel statt 40 Dezibel in allgemeinen Wohngebieten ab 22 Uhr. Und an zwei Wochenenden jeweils am Freitag und Sonnabend darf überall am See bis 2 Uhr morgens gefeiert werden. Das war 2022 anders: An der Geibelstraße (ehemals Geibeltreff) war schon um 23 Uhr Schluss. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum die alte Regelung geändert wurde“, sagt der Anwalt.

Was bedeutet das für Besucher?

Bis zur Entscheidung des Gerichts gibt es keine Einschränkungen für Besucher. Das Maschseefest läuft vorerst wie geplant weiter.

Wer wird genau verklagt?

Das ist die Stadt Hannover, da sie das Maschseefest genehmigt. Am Freitag sagte ein Stadtsprecher: „Nach den uns vorliegenden Informationen werden durch das Maschseefest alle Vorgaben zum Lärmschutz eingehalten.“ Weiteres könne man mit Blick auf das laufende Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Ausrichter des größten Seefestes in Deutschland ist die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG). Deren Geschäftsführer Hans Nolte sagte am Freitag zu der Klage: „Das ist ein weiterer Versuch, den Ruf des Maschseefestes zu beschädigen. Wir sind der Meinung, dass es ein untauglicher Versuch ist, da wir uns an die rechtlichen Vorgaben von Stadt, Region Hannover und dem Land Niedersachsen nach der Freizeitlärmverordnung TA Lärm halten.“

Ist das die erste Beschwerde gegen das Maschseefest?

In den vergangenen Jahren gab es regelmäßig Beschwerden von Anwohnern. Auch in diesem Jahr war die Lautstärke bereits Thema: In der Nacht zu vergangenem Sonntag störte das Fest einige Hannoveraner in gleich mehreren Stadtteilen. Nolte bestätigte am Mittwoch Beschwerden, die die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) über ein Bürgertelefon erreichten. Er zeigte sich jedoch skeptisch, ob der gesamte Lärm überhaupt vom Maschseefest kam. Auch im Biergarten „Nordkurve“ gab es zeitgleich eine Veranstaltung. „Das hat aber nichts mit dem Maschseefest zu tun.“ Allerdings feierte der „Groove Garden“ am Nordufer ebenfalls eine Party mit DJs. Auch dort könnte es lauter gewesen sein als erlaubt – was im Nachhinein aber schwer zu überprüfen ist. Auch der „Groove Garden“ ist nicht Teil des Maschseefestes. Die Veranstaltungen in der „Nordkurve“ und im „Groove Garden“ sind quasi Parallelveranstaltungen.

Bei der Polizei gingen bis Mitte der Woche nur zwei Beschwerden wegen mutmaßlicher Ruhestörungen vom Maschseefest ein. Eine am Donnerstag gegen 0.30 Uhr und die andere am Sonnabend gegen 1.10 Uhr. Beschwerdeführer war jeweils ein Bewohner der Langensalzastraße. In beiden Fällen hätten Funkstreifenbesatzungen vor Ort allerdings keinen Krach feststellen können.

