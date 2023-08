Kostenfrei bis 17:56 Uhr lesen

Unkrautbeseitigung

Vermutlich entzündet ein Gasbrenner Hecke am Gänsefußweg in Barsinghausen – Haus bleibt verschont

Es passierte wohl bei der Unkrautbekämpfung mit einem Gasbrenner: Die Thuja-Hecke an einem Wohnhaus am Gänsefußweg in Barsinghausen fing am Dienstagnachmittag Feuer. Das direkt angrenzende Haus blieb verschont.