Waldemar Pflaum (41) wollte 2019 endlich etwas gegen seine ständig entzündeten Mandeln tun. Also entschied er sich für eine Operation – mit fatalen Folgen. Der Prozess vor dem Landgericht Hannover gibt schlimme Einblicke ins deutsche Gesundheitssystem.

Hannover. Eigentlich will Waldemar Pflaum (41) aus Gehrden nach einer misslungenen Mandelentfernung sein Schmerzensgeld am Mittwoch vor dem Landgericht Hannover einklagen. Doch der Gutachter spricht grundsätzlich. „Das Hauptrisiko einer Nachblutung nach einer Mandelentfernung (Tonsillektomie) liegt zwischen dem 6. und 9. Tag nach dem Eingriff. Aber wegen des Kostendrucks in den Krankenhäusern werden die Patienten zwischen dem 3. und 5. Tag entlassen.“