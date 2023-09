﻿Auf ins Abenteuer: Die Schülerin Lena Stöver aus Hannover segelt über den Atlantik

Hannover. Mitten auf dem Ozean ist wochenlang kein Land zu sehen, dafür leuchten nirgends die Sterne heller. Nachts an Bord der Thor Heyerdahl den Blick zum Nachthimmel richten – das wird Lena Stöver wahrscheinlich sehr oft machen. Sechs Monate lang wird die 16-Jährige mit dem Dreimast-Toppsegelschoner über den Atlantik und quer durch die Karibik segeln. Aber noch sitzt sie zu Hause auf der Couch und erzählt von dem geplanten Abenteuer: „Es wird bestimmt toll, komplett in der Natur zu sein, sich an das Meer anpassen zu müssen.“

Lena ist nicht allein auf dem Schiff, ganz im Gegenteil. Insgesamt 50 Personen stellen die Besatzung. Dazu gehören die Stammbesatzung der Thor Heyerdahl, einige Lehrerinnen und Lehrer sowie 34 Jugendliche. Die Reise ist ein Bildungs- und Forschungsprojekt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Beim „Klassenzimmer unter Segeln“ (KuS) dürfen Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klasse mitmachen. Lena besucht die elfte Klasse der Elsa-Brändström-Schule. Als Hannoveranerin sei sie eine der wenigen Teilnehmenden aus dem Norden Deutschlands – die meisten Jugendlichen seien aus Bayern. Deshalb orientiere sich der Unterricht am Curriculum der bayrischen zehnten Klasse.

Vor Anker in der Karibik: Der Dreimast-Toppsegelschoner Thor Heyerdahl. © Quelle: Klassenzimmer unter Segeln

Natürlich werden die Jugendlichen in der Zeit noch viel mehr lernen, als auf dem Lehrplan steht. In den ersten Wochen gibt es laut Lena keinen Unterricht. „Dann beschäftigen wir uns mit dem Schiff und lernen das Segeln“, sagt sie. Vieles, was sie sonst nur theoretisch im Klassenzimmer lernen würde, kann sie an Bord der Thor Heyerdahl praktisch erleben. Die Passatwinde wird sie zum Beispiel auf hoher See am eigenen Leib erleben. Und bei den Landaufenthalten wird sie unter anderem den Regenwald kennenlernen.

„Ich stelle mir gerne selbst Herausforderungen“

Zwischen den einzelnen Etappen verbringen die Jugendlichen mehrere Wochen an Land. Am 8. Oktober läuft der Dreimaster in seinem Heimathafen Kiel aus. Von dort aus segelt die Gruppe zu den Kanarischen Inseln vor der marokkanischen Küste. Danach folgt die Atlantiküberquerung nach Dominica, eine Insel der Kleinen Antillen. Durch die Karibik geht es weiter nach Panama in Mittelamerika. Bevor sie wieder auf den Ozean segelt, steuert die Thor Heyerdahl Kuba an. Der letzte Landaufenthalt vor der Rückkehr nach Kiel am 20. April 2024 sind die Azoren mitten im Atlantik.

Was bringt eine 16-Jährige dazu, in ein derartiges Abenteuer aufzubrechen? „Ich stelle mir gerne selbst Herausforderungen“, sagt Lena. „Ich mag es, mich weiterzuentwickeln.“ Für sie gehört zu dieser Herausforderung, mit vielen Menschen auf engem Raum zu leben, einen komplett anderen Alltag zu haben und ein Leben mit wenig Gepäck zu führen. Ihr Smartphone muss Lena die meiste Zeit abgeben – was sie begrüßt: „Dann fokussiert man sich auf ganz andere Dinge und hat mehr Zeit.“

Mit elf Jahren hat Lena den Dokumentarfilm „My Big Journey“ eines Schülers gesehen, der bei „Klassenzimmer unter Segeln“ dabei war. „Seitdem wollte ich das auch machen“, sagt sie. Zwischenzeitlich sei der Wunsch zwar in Vergessenheit geraten. Aber als Freundinnen und Freunde anfingen, über Auslandsjahre nachzudenken, sei ihr der Traum vom Segeln wieder eingefallen, erzählt Lena. Und ihr sei klar gewesen, dass nur diese Reise infrage komme: „Ich habe mich nur auf KuS beworben, nicht auf irgendein anderes Auslandsjahr.“

So kann man bei KuS mitsegeln Um auf der Thor Heyerdahl mitzusegeln, muss man in einem Bewerbungsverfahren ausgewählt werden. Für den Törn 2024/25 wird die Bewerbungsplattform Anfang Januar 2024 freigeschaltet. Die halbjährige Reise kostet in diesem Jahr 3400 Euro pro Monat. Teilnehmende müssen eine Beurlaubung für die Dauer des Törns bei ihrer Schulleitung einreichen. In Absprache mit der Schulleitung lassen sich meistens die Voraussetungen für die Versetzung in den nächsten Jahrgang vereinbaren. Deutsch, Englisch, Spanisch, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie und Geschichte werden bei KuS unterrichtet. Weitere Informationen gibt es auf kus-projekt.de.

Eine neue Familie

Auf Fragen nach verschiedenen Sorgen und Ängsten antwortet Lena gelassen. Heimweh? „Ich denke, das wird kein Problem sein.“ Wochenlang nichts außer Wasser um sich herum sehen? „Irgendwie ist es gruselig, aber ich stelle es mir auch befreiend vor.“ Angst vor einem Sturm? „Ehrlich gesagt nicht. Dann ist es wahrscheinlich am sichersten auf dem Schiff, weil alle aufmerksam sind.“

An Bord der Thor Heyerdahl: Die Schülerinnen und Schüler übernehmen viele verschiedene Aufgaben. Hier packen sie die Segel des Dreimast-Toppsegelschoners. © Quelle: Klassenzimmer unter Segeln

Ein wenig Erfahrung hat Lena bereits. Sie war schon einmal für zwölf Tage an Bord der Thor Heyerdahl. Damals war sie bei einem Sommerferienprojekt auf der Ostsee unterwegs. Sonst war sie aber noch nie segeln. Ihre Hobbys finden an Land statt: Seit neun Jahren spielt sie Fußball beim VfL Eintracht Hannover, und seit eineinhalb Jahren fährt sie Rennrad im Verein. Außerdem spielt Lena Gitarre und hilft als Teamerin in ihrer Kirchengemeinde. „Fußball werde ich auf jeden Fall vermissen, Sport allgemein“, sagt sie. „Und natürlich Freundinnen, Freude und meine Familie.“

„Fußball werde ich auf jeden Fall vermissen“: Seit neun Jahren spielt Lena Stöver beim VfL Eintracht Hannover. © Quelle: Ilona Hottmann

Sie ist sich sicher, dass sie an Bord neue Freunde und Freundinnen finden wird. Die anderen Jugendlichen hat Lena auch schon bei Veranstaltungen kennengelernt. „Am Anfang hatte ich Respekt davor, dass ich mich in der Gruppe nicht wohlfühle. Aber die sind alle super nett und so ähnlich drauf wie ich.“ Während der Etappe von Panama nach Kuba hat Lena Geburtstag und wird 17 Jahre alt. Sie bezeichnet es als „komisch“, diesen Tag ohne ihre Familie zu verbringen. Aber dann lächelt sie und sagt: „Bis dahin ist die Thor-Besatzung bestimmt schon eine neue Familie.“

