Zweites Klassik Open Air am Sonnabend: Fällt das Spektakel am Maschteich ins Wasser?

Hannover. Der Start war famos: Das Klassik Open Air im Maschpark hinter dem Neuen Ratshaus hat am Freitag bei der ersten Auflage einen Besucherrekord verbucht. 20.000 Besucherinnen und Besucher kamen, so die vorsichtige Schätzung der Veranstalter. Und das dargebotene Repertoire rechtfertigte den Andrang. Unser Konzertkritiker Stefan Arndt lobt „eine perfekte Mischung von Arien für eine Freiluftaufführung“. Lesen Sie hier seine ausführliche Kritik vom ersten Konzertabend.

Am heutigen Sonnabendabend geht es um 20.30 Uhr in die zweite Runde. Von Klassikfans fragen sich: Macht eventuell Regen dem Klassikgenuss einen Strich durch die Rechnung? Mit absoluter Sicherheit lässt sich das natürlich nicht vorhersagen.

Gibt’s Regen am Abend? Ja, so zeigt das Regenradar von wetteronline.de. Aber zum Konzertstart um 20.30 Uhr am Sonnabend ist es trocken. © Quelle: HAZ

Wir haben mehrere Quellen gecheckt. Das Regenradar von wetteronline.de – für Gewöhnlich recht zuverlässig – sagt Regenschauer ab 19 Uhr voraus. Diese können durchaus üppig ausfallen. Aber aber zwischen 20 und 20.30 Uhr müsste es nach dieser Vorhersage für den Rest des Abends trocken bleiben (bevor in der Nacht gegen 2.30 Uhr erneut ein Regenband mit vermutlich heftigen Schauern durchzieht).

„Steifer Wind“ am Nachmittag, laues Lüftchen am Abend?

Ähnlich ist die Vorhersage der Webseite windfinder.com, besonders bei Wassersportlern für die hohe Trefferquote der Windvorhersagen beliebt. Demnach kann es am Nachmittag durchaus einige kräftige Böen besonders unmittelbar vor Regenschauern geben. Diese können bis zu Windstärke 7 erreichen. Das bedeutet Windböen mit Tempo 50 bis knapp über 60. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist da schon von Sturmböen die Rede, offiziell steht Windstärke 7 allerdings für „steifen Wind“. Für einen richtigen „Sturm“ braucht es Windstärke 9.

Wenn die Aufbauten zwischen Rathaus und Maschteich mit ihrer regenfesten Folienüberdachung die Böen um 17 Uhr unbeschadet überstehen, sollte der Abend wie geplant über die Bühne gehen. Wenn die letzten Schauer durch sind, weht laut windfinder.com für den Rest des Abends nur noch ein laues Lüftchen bei Temperaturen um die 20 Grad.

Was wird gespielt?

Seit der Pandemie wird beim Klassik Open Air keine vollständige Oper mehr aufgeführt – auf dem Programm stehen Auszüge aus verschiedenen Werken. In diesem Jahr ist das Programm zweigeteilt: Im ersten Teil gibt es Musik aus den vier bekanntesten Opern von Wolfgang Amadeus Mozart: „Le nozze di Figaro“, „Don Giovanni“, „Così fan tutte“ und „Die Zauberflöte“. Nach einer Pause folgen italienische Werke unter anderem von Verdi und Puccini. Das Programmheft mit Angabe aller Stücke kann auf www.ndr.de/orchester_chor/radiophilharmonie eingesehen werden.

Wer ist auf der Bühne zu erleben?

Die NDR Radiophilharmonie wird in diesem Jahr von Cornelius Meister geleitet. Der gebürtige Hannoveraner ist Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und ein international sehr gefragter Operndirigent. Man habe sich schon mehrfach bemüht, Meister für das Klassik Open Air zu gewinnen, sagt Orchestermanager Matthias Ilkenhans. „Umso begeisterter“ sei man, dass es nun endlich geklappt habe. Solisten sind die Sopranistin Nicole Car und ihr Ehemann, der Bariton Etienne Depuis. Beide sind Stars in der Opernwelt – und mit ihrem kleinen Sohn und Hund nach Hannover gereist. Mit von der Partie ist auch der spanische Tenor Xabier Anduaga, der schon 2019 beim Klassik Open Air zu erleben war.

Einladung zum Opernabend: Bariton Etienne Depuis (von links), Sopranistin Nicole Car, Dirigent Cornelius Meister und Tenor Xabier Anduaga. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wann findet beginnt das Klassik Open Air?

Die Operngala im Maschpark findet in diesem Jahr zweimal statt: am Freitag, 14. Juli, und am Sonnabend, 15. Juli. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

Wie kann ich zusehen?

Die Bühne hinter dem Rathaus ist dem Maschpark zugewandt. Dort wird das Geschehen auf der Bühne auf zwei großen Videowänden übertragen. Sie stehen wie in den vergangenen Jahren auf der Seite des Landesmuseums und gegenüber dem Neuen Rathaus, an der Seite der Culemannstraße gibt es eine rein akustische Verstärkung. Einlass in den Park ist an beiden Tagen ab 18.30 Uhr, also zwei Stunden vor Beginn des Konzertes. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Das Konzert wird unter anderem von der Stadt und Sponsoren wie Rossmann finanziert.

Wer nicht im Park zusehen kann, hat die Möglichkeit, das Programm im Radio auf NDR Kultur (14. Juli) sowie im Video-Livestream des NDR zu verfolgen. Weiterhin wird das Event am Sonnabend von arte concerts live übertragen.

Darf ich Getränke und Essen mit in den Maschpark nehmen?

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch dieses Mal erlaubt sein, sich in den Maschpark Proviant mitzunehmen. Viele der Zuschauerinnen und Zuschauer machen es sich erfahrungsgemäß auf mitgebrachten Decken oder Stühlen gemütlich.

Lecker: Beim Klassik Open Air 2022 haben Nicole Krüger (von links), Marcus Krüger und Amatore Gianonne ein umfangreiches Picknick vorbereitet. © Quelle: Christian Behrens

Wie komme ich hin?

Bei der großen Menge an Besucherinnen und Besuchern – am ersten abend beliefen sich die Schätzungen schon auf rund 20.000 Gäste – bietet es sich an, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu kommen. Während der Konzerte und kurz davor und danach, jeweils etwa von 19.30 Uhr bis 23 Uhr, werden die Willy-Brandt-Allee und die Culemannstraße für Autos gesperrt. Offizielle Parkmöglichkeiten für die Veranstaltung gibt es nicht. Stellplätze für Pkw dürften aber knapp sein. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer des Maschsees sind die Plätze erfahrungsgemäß schnell bewegt. Auf dem Schützenplatz läuft das Schützenfest – er fällt als Parkplatz aus. Auch hier werden Besucherinnen und Besucher auf der Suche nach Parkplätzen nicht fündig: Die gesamte westliche Südstadt in Maschseenähe ist inzwischen eine Anwohnerparkzone. Schon bei den beiden Pink-Konzerten hielten sich zahlreiche Pink-Fans nicht an die Regel. Allerdings ist bislang nichts über besonders intensive Parksünderkontrollen und „Knöllchen“ bekannt. Dass das auch an den Klassikabenden so ist, darauf sollte man sich aber nicht verlassen.

