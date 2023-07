Klassik Open Air am Sonnabend: Musikfans genießen auch den zweiten Opernabend im Maschpark

Hannover. Das war famos: Das Klassik Open Air im Maschpark hinter dem Neuen Ratshaus hat am Freitag schon bei der ersten Auflage einen Rekord verbucht. 20.000 Besucherinnen und Besucher kamen, so die Schätzung der Veranstalter. Am Sonnabend kamen noch einmal 15.000 – das ist auch in der Gesamtbilanz ein Besucherrekord. Und das dargebotene Repertoire rechtfertigte den Andrang. Unser Konzertkritiker Stefan Arndt lobt „eine perfekte Mischung von Arien für eine Freiluftaufführung“. Lesen Sie hier seine ausführliche Kritik vom ersten Konzertabend.

Bei der zweiten Runde gingen die Blicke vieler Klassikfans im Maschpark am frühen Sonnabendabend gen Himmel, als kurzzeitig dunkle Wolken aufzogen und es leicht anfing zu tröpfeln. Der große Regen oder gar ein im Vorfeld angesagtes schweres Unwetter blieb aber aus.

„Wir sind guter Dinge“: Nicole Belgardt und Eva Slonska. © Quelle: Tobias Wölki

Bestens ausgerüstete Klassikfans

Die meisten Besucher des Maschpark Open Air waren für alle Fälle bestens ausgerüstet mit Regenjacken, Planen und Schirmen zum Konzert gekommen. „Für uns gibt es kein schlechtes Wetter“, waren sich Ursula Wagenknecht, Klaus Nöthe sowie Christel und Jürgen Köhne einig. Sie ließen sich an einem geschmackvoll gedeckten Picknicktisch samt Kerzenleuchter das Klassik-Ereignis nicht entgehen. Nicole Belgardt und Eva Slonska saßen auf ihrer Decke unter einem Schirm, als einige Tropfen fielen. „Wir sind guter Dinge“, so die beiden Frauen optimistisch. Und sie sollten recht behalten. Das Maschpark Open Air fiel nicht ins Wasser.

„Für uns gibt es kein schlechtes Wetter“: Jürgen und Christel Köhne mit Ursula Wagenknecht und Klaus Nöthe. © Quelle: Tobias Wölki

Was wurde gespielt?

Seit der Pandemie wird beim Klassik Open Air keine vollständige Oper mehr aufgeführt – auf dem Programm standen Auszüge aus verschiedenen Werken. In diesem Jahr war das Programm zweigeteilt: Im ersten Teil gab es Musik aus den vier bekanntesten Opern von Wolfgang Amadeus Mozart: „Le nozze di Figaro“, „Don Giovanni“, „Così fan tutte“ und „Die Zauberflöte“. Nach einer Pause folgten italienische Werke unter anderem von Verdi und Puccini.

Wer war auf der Bühne zu erleben?

Die NDR Radiophilharmonie wird in diesem Jahr von Cornelius Meister geleitet. Der gebürtige Hannoveraner ist Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und ein international sehr gefragter Operndirigent. Man habe sich schon mehrfach bemüht, Meister für das Klassik Open Air zu gewinnen, sagt Orchestermanager Matthias Ilkenhans. „Umso begeisterter“ sei man, dass es nun endlich geklappt habe. Solisten sind die Sopranistin Nicole Car und ihr Ehemann, der Bariton Etienne Depuis. Beide sind Stars in der Opernwelt – und mit ihrem kleinen Sohn und Hund nach Hannover gereist. Mit von der Partie ist auch der spanische Tenor Xabier Anduaga, der schon 2019 beim Klassik Open Air zu erleben war.

Stars beim Opernabend: Bariton Etienne Depuis (von links), Sopranistin Nicole Car, Dirigent Cornelius Meister und Tenor Xabier Anduaga. © Quelle: Tim Schaarschmidt

