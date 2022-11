﻿Ein Klavier, das polarisiert: Das steckt hinter dem Instrument in Linden-Nord

Seit ein Anwohner sein Klavier der Öffentlichkeit widmete und an einen Spielplatz in Linden-Nord stellte, wird im Stadtteil diskutiert. Es geht um den Spagat zwischen Freude an Musik und Rücksichtnahme. Nun ist es weg vom Pfarrlandplatz.

Hannover. In der vergangenen Woche war auf dem Pfarrlandplatz in Linden immer mal wieder Klaviermusik zu hören – tagsüber sowie in der Nacht. Denn ein offenbar fortgezogener Anwohner hat sein Klavier in der Nähe der Tischtennisplatten zwischen Velvet- und Wilhelm-Blum-Straße abgestellt. Anwohner berichteten, dass der Besitzer ins Ausland gezogen sei und das Klavier der Öffentlichkeit gewidmet habe, sodass Passanten darauf spielen konnten. Mittlerweile ist es dort verschwunden – und Nachbarn rätseln.

„Play me“ („Spiel mich“) steht auf dem Instrument – und dieser Aufforderung sind in den letzten Tagen zahlreiche Musikerinnen und Musiker, Kinder aber auch völlige Laien nachgegangen. Das wiederum hat zu einer äußerst lebhaften Diskussion in Linden-Nord geführt: Einige freuten sich über die Töne, die vom Spielplatz schallten. Andere Anwohner wünschten sich mehr Rücksichtnahme – vor allem nachts. Wer mit Anwohnern an der Velvetstraße spricht, merkt schnell. Die meisten Menschen in der Gegend haben von dem Instrument gehört – und auch eine Meinung dazu.