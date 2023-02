﻿CDU und AfD kritisieren Klebeprotest der Letzten Generation in Hannover

Eine Form des legitimen Protests? Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppierung „Letzte Generation“ blockierte am Montag am Deisterkreisel in Hannover knapp eine Stunde lang den Verkehr.

Hannover. Welcher Protest ist angemessen – und welcher nicht? Zu diesem Thema ist in Hannover eine neue Debatte entbrannt, seitdem Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation den Verkehr in der Landeshauptstadt immer wieder mit Klebstoff-Protesten behindern. Auch mehr und mehr Politikerinnen und Politiker aus Niedersachsen melden sich zu Wort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Grünen-Politikerinnen und -Politiker verteidigten letzte Woche die Proteste. Das sorgt nun unter anderem bei Abgeordneten der CDU für Unmut. „Mit meinen Kollegen teile ich die Auffassung, dass gewaltsame Übergriffe auf Klima-Demonstranten durch nichts zu rechtfertigen sind“, erklärt der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt (CDU) am Montag. „Dass es aber legitim sein soll, sich an Straßen festzukleben und damit Hunderte von Autofahrern zu nötigen, finde ich als Aussage von Mitgliedern des Deutschen Bundestages mehr als befremdlich. Ziviler Ungehorsam mit Sitzblockaden mag eine lange Tradition in der Umweltbewegung in Niedersachsen haben, ich finde das schlimm genug. Es ändert nämlich nichts daran, dass solche Sitzblockaden Straftatbestände erfüllen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In einem offenen Brief drücken derweil 50 Menschen aus der hannoverschen Stadtgesellschaft ihre Solidarität mit den Klimaprotesten aus. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte die Klebeaktionen zuvor verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die AfD im niedersächsischen Landtag meldet sich am Montag zu Wort. „Es muss einen Erlass geben, nachdem jedwede Blockade des öffentlichen Straßenverkehrs verboten wird“, sagt der innenpolitische Sprecher Stephan Bothe. Es sei nicht länger hinnehmbar, dass Fahrer von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen von selbsternannten Weltrettern genötigt werden, Umwege zu fahren, wo höchste Eile geboten ist.

Lesen Sie auch

Stimmung im Straßenverkehr wird harscher

Bei einer Protestaktion der Letzten Generation am Montagmorgen in Hannover war kurzzeitig ein Rettungswagen blockiert worden. Die Einsatzkräfte mussten eine alternative Route wählen, was sie ein bis zwei Minuten Zeit kostete. Der Zustand des Patienten im Rettungswagen verschlechterte sich nach Angaben der Regionalleitstelle dadurch nicht.

Derweil wird auch die Stimmung im Straßenverkehr gegenüber den Protestierenden harscher. Immer wieder beschimpften Autofahrer die Aktivistinnen und Aktivisten. In der letzten Woche fuhr ein SUV-Fahrer einen Klima-Aktivisten in Hannover an.