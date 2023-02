﻿Wieder Klebstoffprotest in Hannover: Polizei stoppt Aktivisten vor Blockade des Karnevsalsumzugs

Aktivisten der Letzten Generation wollten erneut in Hannover mit einer Blockadeaktion für den Klimaschutz eintreten. Am Samstagnachmittag versuchten sich Mitglieder an der Ecke Karmaschstraße/ Ständehausstraße auf die Straße zu setzen– die Aktion sollte den Start des Karnevalsumzugs blockieren.

Hannover. Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation wollten in Hannover erneut Verkehrswege blockieren. Am frühen Samstagnachmittag versuchten sich Mitglieder an der Ecke Karmaschstraße/ Ständehausstraße auf die Straße setzen – kurz bevor der Karnevalsumzug an dieser Stelle vorbeizog. Die Polizei trug jedoch bereits den ersten Aktivisten in kürzester Zeit von der Straße und verhinderte auch das geplante Festkleben auf dem Asphalt. Die Karnevalisten konnten ungehindert passieren.

Die Letzte Generation versuchte vergeblich, den hannoverschen Karnevalsumzug zu stoppen. Vor den Augen von OB Belit Onay (Mitte) © Quelle: Tunnat

Es ist bereits die vierte Aktion in dieser Woche. Am Montag blockierten Aktivistinnen und Aktivisten Teile vom vielbefahrenen Königsworther Platz. Am Dienstag versperrten sie vorübergehend die Karmaschstraße/Ecke Leinstraße zwischen Markthalle. Verkehrsteilnehmende reagierten teils aggressiv. Einige wurden handgreiflich.

Teilweise versuchten sie, die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße zu zerren. Aber dürfen sie das überhaupt? Grundsätzlich gilt wie immer: Es kommt auf den Einzelfall an, und über den entscheiden am Ende die Gerichte. Wenn Autofahrer und Autofahrerinnen vor Eintreffen der Polizei Demonstrierende wegzerren und sie dabei verletzten, kommt zum Beispiel eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung in Betracht.