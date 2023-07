﻿Jeder zweite heizt in Kleefeld mit Fernwärme

Kleefeld. Gute Nachricht für Klimafreunde: Bereits heute heizt im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld jeder zweite Haushalt mit Fernwärme (53 Prozent). Stadtweit liegt der Anteil gerade einmal bei 21 Prozent. Grund für die hohe Anschlussquote sei die Nachbarschaft mit der Medizinischen Hochschule in Groß Buchholz, berichtete Enercity-Vorstand Marc Hansmann kürzlich in einer Sitzung des Bezirksrats. Eine Gasheizung besitzen im Stadtbezirk 40 Prozent; stadtweit liegt die Quote bei 65 Prozent. 2035 sollen nach den Plänen des kommunalen Energiedienstleisters in Buchholz-Kleefeld nur noch 14 Prozent der Haushalte auf Erdgas angewiesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umstieg soll noch beschleunigt werden

Eine seit Jahresbeginn gültige Satzung soll den Umstieg auf Fernwärme beschleunigen. Gut zwei Drittel des Stadtbezirks gehören zum Satzungsgebiet. Außerhalb dieses Bereichs befinden sich das Philosophenviertel, die Gartenstadt Kleefeld, ein Großteil des Heideviertels und die Vogelsiedlung. Dort werden in den nächsten Jahren keine Fernwärmeleitungen verlegt, heißt es bei Enercity.

Den Haus- und Wohnungseigentümern in diesen Vierteln empfiehlt Hansmann einen Umstieg von Gas auf eine dezentrale Heizung wie Wärmepumpe. Sie läuft mit Strom und wandelt Wärme aus der Luft oder der Erde in Heizenergie um. Die Planer sind optimistisch: Bis 2035 soll das dezentrale Heizen im Stadtbezirk von aktuell sieben auf 27 Prozent im Stadtbezirk steigen. gst

HAZ