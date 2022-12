﻿Konrad Lange (8) aus Limmer tritt bei Kai Pflaumes TV-Show „Klein gegen Groß“ auf

Vermisster 21-Jähriger aus Wunstorf meldet sich bei Polizei in Hannover

Der vermisste Daniel M. aus dem Klinikum in Wunstorf ist wieder da. Der 21-Jährige ging selbstständig und wohlauf am Montag zur Polizei in der Nordstadt Hannover. Er war seit Donnerstagabend gesucht worden.