Es gibt wieder Karten für das Kleine Fest im Großen Garten

Hannover. Diese Benefizaktion sorgte im Dezember für lange Schlangen vor der HAZ-Geschäftsstelle an der Langen Laube. Kulturmanager Harald Böhlmann und Hans Nolte, der Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), verkauften ein besonderes Benefizticketpaket für die HAZ-Weihnachtshilfe: Zwei Eintrittskarten für die Vorpremiere des Kleinen Fests im Großen Garten am 4. Juli 2023 und zwei Karten für den Internationalen Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen. Für die Vorpremiere des Fests gibt es in der Regel keine Karten zu kaufen – schnell waren die Pakete vergriffen.

Nun möchte das Duo den Freitag, den 13., zum Glückstag machen. So gibt es am kommenden Freitag und Sonnabend, 13. und 14. Februar, noch einmal 20 Pakete. Die Ticketkombination wird jeweils von 10 Uhr an für 135 Euro angeboten. Ein großer Teil der Einnahmen wird der HAZ-Weihnachtshilfe gespendet. Böhlmann und Nolte wollen auf diese Weise eine Spendensumme von mehr als 10.000 Euro insgesamt erreichen.