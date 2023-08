Letztes Böhlmann-Jahr: 100.000 Besucher beim Kleinen Fest im Großen Garten

Hannover. Das am vergangenen Sonntag zu Ende gegangene Kleine Fest im Großen Garten ist in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter von rund 100.000 Gästen besucht worden. Seit der Gründung des Kleinkunstfestivals 1986 habe man rund 1,5 Millionen Menschen begrüßen dürfen, heißt es in einer Mitteilung. Die Veranstaltung am Sonntag war das 450. Kleine Fest, 58 Vorstellungen seien wetterbedingt abgesagt oder abgebrochen worden.

Am Sonntag hatte sich Harald Böhlmann, Erfinder und Organisator des Festes, von den Besuchern verabschiedet. Es habe ihn „wirklich sehr bewegt“, dass für zahlreiche Gäste das Kleine Fest „ein Teil ihres Lebens“ geworden sei, so Böhlmann. Auf den „Mann mit dem Zylinder“ folgt 2024 der Niederländer Casper de Vries als Festival-Leiter. Die Stadt hatte Böhlmanns Vertrag nicht verlängert. Vieles soll nun anders werden: So soll nicht nur die Zahl der Besucher kleiner werden, auch soll es weniger Feuerwerk geben.

HAZ