﻿Kleines Fest: Bewerbungsfrist für Karten beginnt

Hannover. Das Wichtigste zuerst: 26. März. Bis dahin muss man sich für Karten beworben haben. Sonst wird es schwer, auf das Kleine Fest im Großen Garten zu kommen. Leer auszugehen wäre für die vielen Fans dieser Traditionsreihe besonders schade. ist es doch, wie Harald Böhlmann verkündet, das letzte in dieser Form. Will heißen, das letzte Kleine Fest unter seiner Verantwortung in Hannover.

Deshalb dauert es vom 5. Juli an auch vier statt drei Wochen und endet am 30. Juli. Und so wie es aussieht, auch das will Impressario Böhlmann einmal deutlich gesagt haben, kann diese 38. Ausgabe des Festivals ohne Einschränkungen geplant und über die Bühnen gebracht werden. Das war in den vergangenen drei Jahren ganz anders, in denen die Szene auch bei der Hilfspriorisierung in der Pandemie merkte, warum sie Kleinkunst heißt. In diesem Juli soll das auf rund 40 Bühnen im Barockgarten ganz anders sein. Rund 150 Künstlerinnen und Künstler sind an den 23 Abenden dabei.

Dabei: Sascha Korf, Desimo, Frans

Das Programm? Steht noch nicht ganz. Ist aber auch egal. Das Kleine Fest ist ein Gesamtpaket, da geht man nicht wegen spezieller Acts hin. Ein bisschen konnte Böhlmann aber schon verraten. Frans, der Clown, ist keine wirkliche Überraschung, er war bei allen Kleinen Festen dabei. Desimo gesellte sich am Mittwoch zu den farbenprächtigen Walkacts aufs Pressefoto, wird also auch mitmachen, genau wie Sascha Korf und Eis-Ali. Böhlmann selbst hat sich um die Australierin Tamara Campbell bemüht, deren Figur Shirley Sunflower in lebhafter Erinnerung geblieben ist. „Sie hat mir gesagt, sie müsse die Nummer neu trainieren, aber sie macht es.“

So wortgewandt Böhlmann ist, der als Erfinder und hingebungsvolle Seele des Festivals auch schon mal in der dritten Person von sich redet, wenn es um ihn als „den Mann mit dem Zylinder“ geht, so sparsam äußert er sich über das, was nächstes Jahr passieren wird mit der Veranstaltung. Ist dann genau genommen auch nicht mehr sein Bier, sein auslaufender Vertrag ist von der Stadt nicht verlängert worden.

Sie sind auch dabei: Amora und Venus vom Traum Tanz Theater. © Quelle: Rainer Dröse

Ob er das Kleine Fest ab 2024 als Berater begleiten werde, „kann ich weder bestätigen noch dementieren“. Ansonsten wolle er sich „aus verschiedenen Gründen“ nicht zu dem Thema äußern. Klar ist, dass die Stadt Hannover das Kleine Fest verändern will. Klar ist auch, dass Böhlmann die Ableger der Veranstaltung in Ludwigslust oder Bad Pyrmont weiterführen wird.

23 Tage, sechs mit Feuerwerk

Viel lieber redet Böhlmann über das „Finale“, wie seine letzte Ausgabe in diesem Sommer im Beinamen heißen wird. Auch deshalb habe er sich mit der Stadt auf eine vierte Woche geeinigt. An sechs der insgesamt 23 Tage gibt es ein Höhenfeuerwerk, die Karten kosten 37 (ermäßigt 17) Euro, an Feuerwerkstagen 42 (22) Euro. An der Tageskasse werden an allen Spieltagen jeweils mindestens 200 Tickets verkauft.

Wer sich für die Kartenverlosung bewerben möchte, kann das ab sofort tun, ausschließlich online unter kleinesfest-hannover.de, wo es auch weitere, laufend aktualisierte Informationen zum Programm gibt.

