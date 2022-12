﻿„Sehr enttäuscht“: Jahrelange Verzögerung beim MHH-Neubau ärgert Kleingärtner

Hannover. Früher waren auf dem Gelände am Stadtfelddamm gegenüber der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) schön gestaltete Gärten mit gepflegten Gartenhäuschen darauf. Jetzt ist das Gelände in Groß-Buchholz eine riesige Brache, die zusehends verwildert. Ansonsten tut sich dort nichts.

Und das wird auch noch mehrere Jahre so bleiben. Denn der Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) verzögert sich um Jahre. Mit dem ersten Spatenstich ist frühestens 2028 zu rechnen – sechs Jahre später als anfangs geplant.

Stillstand: Das ehemalige Kleingarten- und Grabelandgelände verwildert zusehends. Dort lagern inzwischen alte Bauzäune. © Quelle: Elena Richert

„Wir sind sehr enttäuscht, das hätte man alles besser planen können“, sagt Rentner Bernhard Greimel. Er schaut noch oft an der Stelle am Stadtfelddamm vorbei, wo bis vor knapp drei Jahren sein Garten war. „Dort hinten in der Nähe der Eibe war unser schönes Gartenhaus, wir hatten die Holzfassade gerade erst gestrichen“, erinnert sich der 82-Jährige. Er musste vor drei Jahren sein Grundstück aufgeben, weil es wie viele andere auch auf einer Erweiterungsfläche der Medizinischen Hochschule Hannover lag. Das Land Niedersachsen will auf einem rund 16 Hektar großen Gelände im Südwesten der MHH die zentralen Gebäude der Krankenversorgung für weit mehr als 1 Milliarde Euro neu errichten.

Grüne Oase auf 1400 Quadratmetern

Fast 40 Jahre hatte Greimel gemeinsam mit seiner Frau Maria am Stadtfelddamm das rund 1400 Quadratmeter große Grabelandgrundstück bewirtschaftet und es in dieser Zeit in eine grüne Oase verwandelt. „Wir haben dort viel schöne Zeit verbracht. Wir hatten alles“, sagt Maria Greimel. Umso mehr stimmt es die 72-Jährige traurig, dass das Gelände jetzt noch über Jahre brach liegen soll, weil sich der Klinikneubau verzögert. „Wir hätten dort gern noch ein paar schöne Sommer verbracht“, sagt sie. Stattdessen musste das Ehepaar im Jahr 2019 innerhalb weniger Monate das Gelände räumen. Danach wurde dort bis auf ein paar Bäume und Büsche alles platt gemacht.

Erinnerungen an längst vergangene Zeiten: Das Grundstück der Greimels am Stadtfelddamm war vor der Räumung eine grüne Oase. © Quelle: Elena Richert

Neuanfang im Kleingartenverein war nicht einfach

Trotz ihres hohen Alters entschieden sich die Greimels vor drei Jahren, im benachbarten Kleingartenverein Kleefeld von vorn anzufangen. „Nur durch Glück und Beziehungen haben wir dort überhaupt einen Garten bekommen“, sagt der Kleingärtner. In die neue, gerade mal 350 Quadratmeter große Parzelle in der Kolonie Weidegraben im Kleingartenverein Kleefeld habe er nur wenige Pflanzen aus dem alten Garten mitnehmen können, bedauert Greimel. „Weil damals alles so schnell gehen musste.“

Kein gleichwertiger Ersatz: Die neue Parzelle von Maria und Bernhard Greimel im benachbarten Kleingartenverein Kleefeld ist weniger als ein Drittel so groß – und längst nicht so bewachsen wie das frühere Grundstück. © Quelle: Elena Richert

So wie den Greimels geht es vielen ehemaligen Grabeland- und Kleingartenbesitzern, die bereits 2019 ihre Gärten für die MHH-Neubaupläne aufgeben mussten. Viele seien jetzt mächtig verärgert, dass der Baustart sich nun um Jahre verzögere, sagt Clemens Heidger, Vorsitzender des Kleingartenvereins Kleefeld, wo einige der Laubenpieper ein neues Zuhause fanden. Für sie sei das „enorm enttäuschend.“ Ein Großteil der betroffenen rund 80 Grabeland- und rund 100 Kleingartenpächter, die ihre Gärten einst aufgeben mussten, habe nicht noch einmal neu angefangen, weiß Heidger.

„Enorm enttäuschend“: Clemens Heidger ist Vorsitzender des Kleingartenverein Kleefeld. © Quelle: Elena Richert

Heidger versteht nicht, dass die Lauben nach dem Verkauf der Fläche an das Land Niedersachsen so schnell plattgemacht wurden. „Man hätte mit der Räumung doch warten können, bis das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist“, so der Landschaftsarchitekt, der auch Mitglied im BUND ist. Mit entsprechenden Kurzzeitpachtverträgen hätte das Land Niedersachsen als neuer Besitzer der Fläche den betroffenen Pächtern „noch mindestens acht Jahre Aufenthalt in ihren Gärten schenken können“, ist Heidger überzeugt.

Entwicklung war nicht abzusehen

Auch Reinhard Martinsen, Präsident des Bezirksverbands der Kleingärtner in Niedersachsen, bedauert die Verzögerung beim Baustart der MHH. „Den Ärger der Leute, die ihre Gärten aufgeben mussten, kann ich sehr gut nachvollziehen.“ Allerdings habe diese Entwicklung „vor drei Jahren niemand absehen können“. Das Grundstück sei zudem schon seit Jahrzehnten als Erweiterungsfläche für die MHH vorgesehen, räumt er ein. Das hätten die Pächter auch gewusst. „Wir konnten diese Fläche nicht schützen“, sagt Martinsen.

Wie er betont, gibt es in Hannover verhältnismäßig viele Kleingarten – und Grabelandflächen. "Wir können uns da mit mancher Großstadt messen", so Martinsen. Dennoch seien auch für einige dieser Flächen perspektivisch Veränderungen vorgesehen – die Entwicklung der Kleingärtenvereine bis 2025 hat die Stadt Hannover in einem Kleingartenkonzept skizziert.

Die frühere Gemeinschaft fehlt

Erinnern sich gerne an alte Zeiten auf dem großen, naturnahen Grundstück: Maria (72) und Bernhard Greimel (82) sind sauer, dass sie ihren Garten schon vor Jahren für den Klinikneubau räumen mussten. © Quelle: Elena Richert

Die Greimels sind beinahe jeden Tag in ihrem neuen Garten – auch im Winter. „So richtig heimisch geworden sind wir hier aber noch nicht“, gesteht Bernhard Greimel. Dem Ehepaar fehlt vor allem die frühere Gemeinschaft. „Wir kennen hier bisher nur wenige Leute.“ Oft holen sie deshalb alte Fotos hervor und denken an die schönen Jahre in ihrem großen Garten zurück. Ein wenig kümmern sie sich auch noch um das alte, nun brach liegende Grundstück. „Von dem alten Walnussbaum holen wir uns im Herbst die Nüsse – und wir ernten die Obstbäume ab“, sagt Maria Greimel.