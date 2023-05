﻿Kleingärtnerverband: Wir brauchen 600 zusätzliche Gärten für Hannover

Hannover. Blumen pflanzen, Obst und Gemüse anbauen, mit Kindern über den Rasen toben – die Freizeit im Kleingarten zu verbringen, erfreut sich in Hannover großer Beliebtheit. Der Bezirksverband der Kleingärtner kann die hohe Nachfrage nach Parzellen kaum befriedigen. „Wir haben 4000 Anfragen, die wir nicht bedienen können“, sagt Andreas Pieper, Vizepräsident des Bezirksverbands. Daher fordert Pieper, der auch für die SPD im Rat sitzt, die Stadtverwaltung im Umweltausschuss auf, mehr Kleingärten zu schaffen. „Wir brauchen 600 zusätzliche Gärten“, sagt Pieper im Gespräch mit dieser Zeitung.

19.500 Kleingärten in Hannover

Nach Angaben der Stadt gibt es in Hannover derzeit rund 19.500 Kleingärten. Das Gros der Parzellen, rund 14.500, befindet sich auf stadteigenen Grundstücken. Der Bezirksverband der Kleingärtner ist Generalpächter für die Parzellen.

In einer Stadt, deren Bevölkerung wächst und in der Wohnungen knapp sind, wecken Kleingartenkolonien Begehrlichkeiten. Sollen Parzellen weichen, um Wohnraum zu schaffen? Oder ist der Schutz von Grünflächen dringender? Um solche Interessenkonflikte zu lösen, haben Stadt und Bezirksverband ein sogenanntes Kleingartenkonzept entwickelt. Grob gesprochen, legt der Plan fest, wo Kleingärten weichen sollen, wo neue geschaffen werden und an welchen Stellen Kolonien modernisiert werden.

176 Parzellen mussten weichen

Das Kleingartenkonzept gibt es seit 2016, und es läuft in zwei Jahren aus. Bisher mussten nach Angaben der Stadt 176 Parzellen weichen, um Bauland zu schaffen. Darunter fallen unter anderem die Kolonien Kleefeld und Kleeblatt, die für den geplanten Neubau der MHH weichen müssen. 118 Ersatzgärten hat die Stadt insgesamt geschaffen.

Zudem hat die Stadt in mehreren Kolonien Wege erneuert und übergroße Lauben abgerissen. Manche Gartenhäuschen stammten noch aus der Nachkriegszeit und dienten manchen Pächtern als Wohnungen. Inzwischen dürfen Lauben nur noch eine Grundfläche von maximal 24 Quadratmetern haben.

Die Stadt will das Kleingartenkonzept jetzt für weitere zehn Jahre fortschreiben. „Wir wollen Planungssicherheit schaffen“, sagt Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne). Man wolle den Bestand der Kleingärten sichern und weiter ausbauen. Was das konkret für einzelne Kolonien bedeutet, werden Stadt und Bezirksverband jetzt aushandeln. 2025 soll ein neuer Plan vorliegen.