﻿Kleingärtnerverband fordert 5000 neue Parzellen für Hannover

Hannover. Ein eigenes Idyll im Grünen – das wird in Hannover immer beliebter. Der Bezirksverband der Kleingärtner kann derzeit die hohe Nachfrage nach Kleingärten kaum befriedigen. „Manche Kolonien haben ihre Wartelisten bereits geschlossen“, sagt Reinhard Martinsen, Präsident des Verbands. Daher sei es notwendig, dass die Stadt Hannover neue Kolonien schafft. „In den kommenden zehn Jahren brauchen wir 5000 neue Kleingärten“, sagt Martinsen.

Hintergrund der Forderung sind anstehende Verhandlungen zwischen der Stadt Hannover und dem Kleingärtnerverband über einen neuen Vertrag zur Zukunft des Kleingartenwesens. Der bestehende Vertrag, das sogenannte Kleingartenkonzept, läuft 2025 aus, sowohl Kleingärtner als auch Verwaltung wollen die Übereinkunft fortführen. Im Kern geht es um einen Interessenausgleich. Die Stadt Hannover will angesichts von Wohnungsknappheit Bauland gewinnen und viele Kolonien befinden sich in attraktiven Lagen. Der Kleingärtnerverband will den Bestand schützen und möglichst sogar ausweiten. Wie beides unter einen Hut zu bekommen ist, regelt das Kleingartenkonzept.

Drei Kolonien wurden Bauland

Bisher sind nicht allzu viele Kleingärten zu Bauland erklärt worden. Nach Angaben des Verbands handelt es sich um drei Kolonien mit rund 140 Gärten, die einer Bebauung weichen mussten. Das dürfte daran liegen, dass die Stadt am Kronsberg riesige Neubaugebiete erschlossen hat, und auch der Bau der Wasserstadt Limmer schafft noch einmal Wohnraum für Tausende Menschen. Das bedeutet aber auch: Die Einwohnerzahl Hannovers wächst, aber nicht die Zahl der Kleingärten.

Fordert neue Kleingärten: Der Präsident des Bezirksverbands der Kleingärtner, Reinhard Martinsen. © Quelle: Christian Behrens

4000 Anfragen kann Verband nicht befriedigen

„Im Grunde brauchen wir jetzt erst einmal 600 neue Kleingärten, um auf das vom Städtetag geforderte Verhältnis von einem Kleingarten auf zwölf Wohnungen zu kommen“, sagt Andreas Hildebrand, juristischer Berater des Kleingartenverbands. Insgesamt gebe es in Hannover 19.400 Kleingärten, viel zu wenig für den derzeitigen Ansturm auf Parzellen. „Aktuell können wir 4000 Anfragen nicht befriedigen“, sagt Hildebrand.

Dabei gebe es schon Möglichkeiten, rasch neue Gärten zu schaffen, findet der Verband. Das könne durch „Nachverdichtung“ geschehen. Sehr große Gärten von einigen Hundert Quadratmetern Fläche könnten in zwei oder drei Grundstücke aufgeteilt werden. Zudem könnten Parkplätze teilweise in Gärten verwandelt werden. Auch auf ungenutzten Wiesen und wenig frequentierten Hundeauslaufflächen könne die Stadt Gärten anlegen. „Das müssen auch nicht immer Kolonien mit Hunderten Gärten sein“, sagt Martinsen. Er regt an, sogenannte Mikrokolonien zu gründen mit lediglich 20 bis 30 kleinen Parzellen. Vor allem im Südosten Hannovers gebe es Bedarf, etwa in Misburg, Anderten, Bemerode und am Kronsberg.

Ein Ort der Entspannung: Manijeh Arabian-Eckhard (46) in der Kleingartenanlage Bischofshol. © Quelle: Christian Behrens

Fotovoltaikanlagen auf Laubendächern künftig unbeschränkt

Immer mehr Familien und jüngere Menschen wollen einen Kleingarten beackern. Rasenkanten wie mit der Nagelschere geschnitten, das war einmal. Der Verband will jetzt auch die Gartenordnung anpassen und verständlicher formulieren. „Fotovoltaikanlagen auf Laubendächern werden wir nicht mehr beschränken“, sagt er. Jeder Kleingärtner sei aber selbst für eine korrekte Montage der Solarzellen verantwortlich. Planschbecken, die wegen ihres Wasserverbrauchs in die Diskussion geraten sind, werde man nach wie vor erlauben. „Das haben wir mit der Naturschutzbehörde abgestimmt“, sagt Hildebrand.

Und auch eine oft belächelte Vorschrift bleibt bestehen: Hecken zwischen Kleingärten dürfen nicht höher als 1,20 Meter sein. „Das liegt daran, dass Kleingärten als öffentliche Naherholungsflächen gelten, ähnlich wie Parks“, sagt Hildebrand. Der ungehinderte Blick in den Garten muss möglich sein.

