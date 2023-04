Schwerer Unfall in Hessen: Kleinkind stirbt, Eltern werden schwer verletzt

Lischeid/Hannover. Bei einem schweren Unfall in Nordhessen ist am Donnerstag, 27. April, ein Kleinkind ums Leben gekommen, die Eltern des Kindes wurden schwer verletzt. Die Familie soll aus dem Großraum Hannover kommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Genauere Angaben zum Wohnort der Familie wollte ein Sprecher noch nicht machen.

Der VW Passat war laut Polizei gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Marburg kurz vor der Ortschaft Lischeid aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Wagen frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Das Kleinkind im Alter von einem Jahr und neun Monaten erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Eltern mussten mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Der 46-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei hatte die 32-jährige Mutter den VW gelenkt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. „Ein durch die Staatsanwaltschaft Marburg beauftragter Gutachter wurde zur Unfallursachenforschung herangezogen.“

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon (06691) 9430 zu melden. Die Ermittler suchen insbesondere nach den Insassen des Pkw, der direkt vor dem VW Passat fuhr.