﻿Klimaaktivismus der „Letzten Generation“: So denken HAZ-Leser über die Protestaktionen

Ein Klimaaktivist der „Letzten Generation“ hat sich vor dem Hauptbahnhof in München an die Straße geklebt. Die Straßenblockaden sollen die Politik zum Umdenken bringen. Zuletzt hagelte es schwere Kritik gegen die Protestierenden.

Leser Eberhard Rumpf: Protest für kommende Generationen

Großen Dank an den Autor für diese wichtige Richtigstellung. Ich möchte seinen letzten Satz ergänzen: Die Protestierer protestieren für alle mit, die zu träge oder zu feige sind, sich vorzustellen, was die kommenden Umweltbeben für unsere (der alten Generation) Kinder, Kindeskinder und so weiter bedeuten – denn diese werden es erleiden. Vor zwölf Jahren hat schon der französische Literat und Menschenrechtsaktivist Stephane Hessel aufgefordert: "Empört Euch!" Dr. Eberhard Rumpf, Burgdorf

Leser Deodat von Eickstedt: Mit gutem Beispiel vorangehen

Proteste gegen etwas sind immer dann glaubwürdig, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht! Pauschalierungen sind dabei selten zielführend. Auch Forderungen allein sind dann wohlfeil, wenn sie nicht mit konkretem Handeln verbunden sind. So wären Hinweise der Protestierenden auf ganz gezielten Verzicht, auf zum Beispiel extensive Nutzung elektronischer Medien, auf unter fragwürdigen Umständen hergestellte Fast-Fashion, auf Eltern-Taxis und vieles andere mehr, an die "Last Generation" sicher ein Zeichen der Ernsthaftigkeit! Deodat von Eickstedt, Garbsen

Leser Rudolf Menke: Es fehlen konkrete Beschlüsse

Der Leitartikel hat mich sehr gefreut. Es ist kaum erträglich, wie gerade im Sektor Verkehr von den an den Schalthebeln sitzenden „alten weißen Männern“ krachend die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Ziele verfehlt werden und daraus bislang keine Beschlüsse für sofortige und massive Eingriffe gefasst werden.

Selbstverständlich muss sofort die Dienstwagenbesteuerung abgeschafft oder ökologisch angepasst werden. Die Pendlerpauschale sollte nur noch Bedürftigen gezahlt werden. Der Kfz-Verkehr verursacht jährlich 80 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Folgeschäden durch Abgase, Lärm und Unfälle. Diese Kosten müssen den autofahrenden Verkehrsteilnehmern mit einer Straßenmaut angelastet werden. Der Fernstraßenausbau ist schnellstmöglich qualifiziert zu beenden – dazu zählt auch das ökologische Verbrechen einer Verbreiterung des Südschnellwegs – und die Mittel sind für den raschen Schienennetzausbau zu verwenden.

In diese Richtung muss der Sektor Verkehr verändert werden. Damit würde den jungen Leuten, die auch in 50 und mehr Jahren noch in einem lebenswerten Deutschland wohnen wollen, von den "alten weißen Männern" gezeigt, dass ihre berechtigten Sorgen ernst genommen werden. Dr. Rudolf Menke, Verkehrswissenschaftler, Hannover

Leser Hans-Gerd Beninghoven: Gruppe provoziert Ablehnung

Ihr Redakteur schreibt „Klimaaktivisten“, meint aber die Gruppe „Letzte Generation“ – hier gilt es, die Unterschiede zwischen den verschiedenen, sich mit dem Klima beschäftigenden Gruppen nicht zu vernachlässigen. Die Auftritte der Mitglieder dieser Gruppe lassen allerdings nicht auf Aktivismus aus Verzweiflung, sondern eher auf Aktionismus schließen.

So wie diese Gruppe vorgeht, wird sie niemanden für den Inhalt interessieren, sondern Ablehnung provozieren. Es ist ein Unterschied, ob ich mich an einem Zuggleis festkette, um so den Transport von Atommüll in ein unsicheres Endlager zu behindern, oder ob ich im Zuge einer Straßenblockade auch Rettungswagen behindere. Die Aktionen, Bilder von Chagall, Monet oder van Gogh mit Kartoffelbrei oder Tomatensoße zu beschmieren, sind nicht nur albern, sie zeigen auch den bürgerlichen Charakter dieser Gruppe – wie viel Prozent der Bevölkerung fühlt sich dadurch angesprochen, und welcher sozialen Schicht gehören diese wohl an?

Hiermit komme ich zum zweiten Punkt: Wer ist „Wir“, und wessen „gewohnter Lebensstil“ muss sich ändern? Meint der Verfasser die Eltern, die ihr Kind mit dem SUV in die Waldorfschule fahren oder die, die mit dem 8000 Euro teuren Lastenfahrrad die gleiche Gewohnheit ausüben? Sind „wir“ die Audi-A 8-Fahrer, die gegen das Tempolimit sind, oder die alleinerziehenden Hartz- IV-Empfänger, denen das Geld für den ÖPNV fehlt? Sind „wir“ die gut betuchten Rentner, die mit Kreuzfahrtschiffen rumschippern, oder die, die nach 45 Jahren Arbeit Sozialhilfe zu ihrer Rente beantragen müssen?

Wessen Lebensstil muss sich also ändern? Und hier schließt sich der Kreis. Dem meist zur akademisch gebildeten Mittelschicht gehörenden Journalisten erschließt sich nicht (mehr?) der Blick auf weite und aufgrund des wirtschaftlichen Systems wohl immer größer werdenden Bevölkerungsschichten, die von dieser Art des Protestes nicht (mehr?) erreicht werden! Hans-Gerd Benninghoven, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leser Hans Christian Hummel: Es grenzt an Hysterie

Die Aktivisten der Protestbewegung "Letzte Generation" übertreiben bereits mit ihrer Namensgebung. Mit ungeeigneten Mitteln, darunter Nötigung und Sachbeschädigungen, wollen sie auf die ineffiziente Politik gegen den sich verschärfenden Klimanotstand aufmerksam machen. Jetzt den bevorstehenden Klimatod der Menschheit anzuzeigen, ist erkennbar unrealistisch und grenzt an Hysterie. In der zunehmenden Hitze und Dürre wird man sich wohl, so gut es geht, einrichten müssen. Ingenieure dürfen auch über allerlei Nothilfen nachdenken, etwa über Meerwasserentsalzungsanlagen als Antwort gegen einen möglichen Wassernotstand. Dr. Hans Christian Hummel, Hannover

Leser Thomas Berus: Klimaprotest nicht kriminalisieren

Wenn ein Mensch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wird und schwerste Schäden davon trägt, ist das furchtbar. Wie dieser schreckliche Unfall von Gegnern der Klimaproteste instrumentalisiert wird, finde ich dagegen pervers. Wie der Bericht sachlich darstellt, ist höchst unklar, welchen Einfluss im Zusammenwirken vieler Faktoren der zeitliche Verzug des Rettungswagens um etwa drei Minuten tatsächlich hatte.

Ich unterstelle denen, die jetzt sofort mit wüsten Vorwürfen, Beschimpfungen und Rufen nach scharfen (Haft-)Strafen für die Klimaaktivisten reagieren, einfach mal, dass es ihnen um Menschlichkeit, Rücksichtnahme und verantwortungsbewusstes Handeln geht und nicht darum, mit polemischen Vorwürfen den nervigen Klimaprotest zu kriminalisieren und zu unterbinden. Im Bericht werden Rettungssanitäter so zitiert, dass Behinderung und Stau beim Einsatz leider alltäglich sind – meist durch Falschparker. Sollte Falschparken auch mit Haftstrafen belegt werden?

Einen Schritt weiter: Im letzten Jahr starben beim Hochwasser mehr als 200 Menschen in Deutschland. Weltweit sterben Millionen an den Wetterereignissen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Der deutsche Verkehrsminister weigert sich aktuell, ein wirksames Maßnahmenpaket vorzulegen, damit der Verkehrssektor die vereinbarten Klimaziele auch nur theoretisch erreichen kann. Wenn Menschen auch für die indirekten Folgen ihres Tuns haftbar gemacht werden sollten – was halten die Kritiker dann im Fall Volker Wissing für angemessen? Thomas Berus, Hannover

