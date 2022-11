﻿Klimaaktivisten drohen mit Flughafenblockaden: Airport Hannover ist gewarnt

Feuerwehreinsatz am Kinderkrankenhaus: Brand an Trafo – Probleme mit der Stromversorgung

Die Feuerwehr Hannover ist am Montagabend am Kinderkrankenhaus auf der Bult im Einsatz. Auf dem Gelände brennt es an einem Trafohaus. Offenbar gibt es Probleme mit der Stromversorgung in der Klinik. Einige Patienten werde in andere Krankenhäuser gebracht.