﻿Klimaaktivisten lassen Luft aus Reifen: Das sagen HAZ-Leserinnen und -Leser

Zweimal haben Klimaaktivisten der Gruppe Tyre Extinguishers in Hannover die Luft aus ­SUV-Reifen gelassen. HAZ-Leser stören sich vor allem an den Aussagen der Polizei. Leserbriefe zum Thema.

Hannover. Besonders radikale Aktionen von Klimaktivisten gab es in Hannover bisher nicht – doch in einzelnen Fällen wurden Gruppen wie Letzte Generation oder Tyre Extinguishers aktiv. Im November ließ die Gruppe auch in Hannover die Luft aus zahlreichen Autos – betroffen waren etwa 19 Geländewagen in Linden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die HAZ-Leserinnen und -Leser diskutieren über die Einschätzung der Polizei und über die Rechtmäßigkeit eines solchen Protestes:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Timo Tussinger: Altes BGH-Urteil geht von Strafbarkeit aus

Es ist schön, dass die Polizeisprecherin Natalia Shapovalova das Luftablassen aus SUV-Reifen als lediglich „groben Unfug“ tituliert, der kein strafbares Handeln darstellt. Googeln kann helfen bei der Rechtsfindung!

Frau Shapovalova würde dann auf ein älteres BGH-Urteil stoßen (Aktenzeichen 1StR 269/59), das eine Strafbarkeit im Sinne einer Sachbeschädigung dann bejaht, sofern eine erhebliche Gebrauchsbeeinträchtigung des Kfz vorliegt durch das Luftablassen. Habe ich also zum Beispiel keinen Kompressor dabei (Pannen-Kit) und muss erhebliche Zeit aufwenden, um meine Reifen wieder zu befüllen, liegt vermutlich eine Sachbeschädigung vor und kein "grober Unfug". Es wäre wünschenswert, wenn die HAZ nicht jede Meinung ungeprüft wiedergeben würde. Timo Tussinger, Zürich

Leser Wolfgang Schneider: Aufforderung für Nachahmer

Das ist keine strafbare Handlung? Mir offenbart sich zwar auch nicht der Sinn eines Monster-SUV, aber wenn der mit platten Reifen in der Stadt steht, dann entstehen dem Besitzer, der Besitzerin Kosten. Das Fahrzeug muss in der Regel abgeschleppt werden.

Der Hinweis, dass dies straffrei getan werden darf, ist geradezu eine Aufforderung, wir werden es erleben. Was folgt als Nächstes? Bestimmen jetzt diese Leute, welches Auto beziehungsweise ob ich ein Auto fahren darf? Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts mehr zu tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PS: Ich fahre ein kleines Auto. Wolfgang Schneider, Hannover

Leser Wolfram Berg: Irritierender Meinungswechsel

Reifen können durch die Verformung unter Belastung durchaus Schaden nehmen. Und wie verhält es sich mit dem Aufwand, das Auto wieder fahrfähig zu machen? Wer früher noch solche Taten als Dumme-Jungen-Streich abtat, wurde von der Polizei sogleich belehrt, dass es sich um eine Straftat handelt, da die Sicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet ist.

Es ist irritierend, dass bei der Polizei hier anscheinend ein Meinungswechsel eingetreten ist, der als Einladung an derartige "Aktivisten" verstanden werden könnte, Autofahrern Schäden zufügen zu können, ohne dafür belangt zu werden. Wird den Autobesitzern das Recht auf Unversehrtheit ihres Eigentums aberkannt? Hannover kann sich sicherlich auf weitere Taten einstellen. Wolfram Berg, Hannover

Leser Gernot Wißmann: Meinungsfreiheit führt hier zu weit

Wie kann die HAZ nur so einen Beitrag schreiben, der mithilfe einer ungeschickten Polizeisprecherin zu solchen Aktionen geradezu auffordert? Entscheiden jetzt schon sogenannte Aktivisten, wie groß ein Auto sein darf oder eine Wohnung oder ein Haus, oder ob jemand einen ­Bulli oder ein Wohnmobil fahren darf, oder ob eine Familie mehr als ein Auto haben darf? E-Bikes statt Muskelkraft oder zu Fuß gehen? Im Deister wandern statt Urlaubsflieger? Mit platten Reifen ist man blockiert, bis ein teurer Abschleppdienst hilft – und da geht die Meinungsfreiheit entschieden zu weit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PS: Ich habe keinen SUV. Gernot Wißmann, Nienhagen

Leser Jürgen Dirk: Verheerendes Signal

Die Reaktion der Polizeisprecherin auf die Aktionen der sogenannten Klimaaktivisten Tyre Extinguishers halte ich für ein verheerendes Signal, fördert es nur weitere massenpsychologisch erklärbare Handlungen, wie Freud schon 1921 in Massenpsychologie und Ich-Analyse dargelegt hat. Identifiziert mit den hehren Zielen der Klimaschützer neigt der Einzelne in der Sicherheit der Masse zu triebgesteuerten Taten, die zwar kleinkindhaft daherkommen, in ihren Auswirkungen aber gefährlich werden können. Darauf muss erwachsen reagiert werden.Jürgen Dirk, Hannover

Leser Ulrich Dittscheidt: Es gibt ein SUV-Problem

Das Problem sind nicht die Egoisten und Ignoranten, die solche Fahrzeuge kaufen und fahren, das Problem ist die Politik, die solche Autos für den Straßenverkehr zulässt oder nicht entsprechend besteuert.

Diese Fahrzeuge gehören ausschließlich in den Forst-, Landwirtschafts- oder Baubetrieb usw. Das Argument der Halter, dass man durch die höhere Sitzposition eine bessere Verkehrsübersicht hat, rechtfertigt nicht den Stadtverbrauch von zwölf bis 15 Liter pro 100 Kilometer. Die Reifenaktion der Klimaaktivisten hilft zwar nicht weiter, macht aber wenigstens auf das SUV-Problem aufmerksam.Ulrich Dittscheidt, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Georg Weil: Klimaschädigung ist gemeingefährlich

Ob man das Luftablassen als gefährlichen Unfug bezeichnen sollte oder als lobenswerte Aktion, ist vermutlich politisch umstritten. Unstrittig ist dagegen, dass es nicht nur grober Unfug, sondern mindestens gemeingefährlicher Unfug ist, diese tonnenschweren SUV zu fahren, weil damit Umwelt und Klima nachhaltig geschädigt werden, sodass unsere Lebensgrundlagen dahinschwinden. Georg Weil, Hannover

Info Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse.

Von red