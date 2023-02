﻿Klimaaktivisten von Ende Gelände beschmieren RWE-Sitz in Hannover

Die Serie an Klimaprotesten in Hannover reißt nicht ab. In der Nacht zu Dienstag haben Mitglieder der Gruppe Ende Gelände den RWE-Sitz am Podbi-Park in der List mit Graffiti beschmiert. Sie fordern, den Energiekonzern zu enteignen.

Hannover. Die Initiative Ende Gelände hat wieder in Hannover zugeschlagen. Erneut traf es das RWE-Büro nahe dem Lister Platz. An zwei Stellen sprühten Unbekannte „RWE enteignen“ an die Fassade und in den Eingangsbereich des Podbi-Parks. Die Aktion reiht sich ein in eine Serie von Klimaprotesten seit Montagmorgen in der Stadt.

„Eine Kleingruppe hat das Büro von #RWEenteignen verschönert“, schreibt Ende Gelände bei Instagram. Hintergrund der Tat sei weiterhin der geplante Abriss des Ortes Lützerath für den Braunkohleabbau. Auf die Fassade und den Boden sprühten die Aktivisten „RWE enteignen“, dazu klebten sie einen genauso lautenden Sticker direkt neben den Firmennamen auf der Tafel mit allen im Podbi-Park ansässigen Unternehmen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wegen der politisch motivierten Tat ist der Staatsschutz involviert.

Verwischt, aber noch leserlich: Die Polizei hat nach der Tat erfolglos versucht, die Graffiti-Schmiererei zu entfernen. © Quelle: Peer Hellerling

Zweite Ende-Gelände-Aktion seit Januar

Bereits Mitte Januar startete die Initiative Ende Gelände am RWE-Büro eine Guerilla-Aktion. Damals versperrten sie kurzzeitig den Eingang zum Podbi-Park mit ausrangierten Weihnachtsbäumen. Außerdem klebten die Klimaaktivisten Protestplakate an die Hauswand. Die Polizei räumte die Blockade frühmorgens provisorisch zur Seite, damit Menschen wieder ins Gebäude gelangen konnten.

Seit Wochenstart ist Hannover das Ziel größerer Klimaproteste: Sowohl am Montag als auch Dienstag legte die Gruppe Letzte Generation den morgendlichen Berufsverkehr am Deisterkreisel lahm. Mehrere Aktivisten klebten sich auf der Fahrbahn fest, die Polizei musste die Hände mit Speiseöl ablösen. Am Montagmittag beschmierte die Organisation außerdem das Reiterdenkmal vor dem Hauptbahnhof mit Farbe.