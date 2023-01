﻿Klimaexperte aus Hannover: „Wir brauchen Fotovoltaik auf jedem zweiten Dach“

In Uelzen wurde am Montag am Gefängnis eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage eingeweiht. Das ist ein kleiner Schritt nach vorn, sagt der Klimaexperte Jens Clausen vom Borderstep-Institut. Aber um der Klimakrise zu begegnen, müsste auf jedem zweiten Dach in Niedersachsen eine Anlage rauf. Er hat auch Ideen, wie das funktionieren kann.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket