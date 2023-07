Die Blockade des Flughafens Hamburg durch Klimakleber hatte auch Folgen für den Hannover Airport: Dorthin wurden zehn Maschinen umgeleitet, weil sie nicht in Hamburg landen konnten.

Hannover. Einige Stunden ging gar nichts am Hamburger Flughafen – und das am ersten Ferientag in der Hansestadt: Mehrere Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich am Donnerstagmorgen Zugang zum Rollfeld des Airports verschafft und sich am Boden festgeklebt. Das hatte auch Folgen für den Hannover Airport in Langenhagen.