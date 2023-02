﻿Zwischen Aggression und Gelassenheit: So reagieren Autofahrer und Passanten auf den Klimaprotest in Hannover

Wüste Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten – die Stimmung beim Klimaprotest Am Königsworther Platz in Hannover ist am Montag gemischt. Einige finden den Protest gut, andere sind sichtlich genervt. Und eine Aktivistin sagt: „Es gibt auch Situationen, in denen ich Angst habe.“

Hannover. „Ich find das so mutig, was die machen“, sagt Markus Howeihe. Der 52-Jährige kommt mit seinem roten Wagen weder vor noch zurück. Während andere Autofahrerinnen und Autofahrer bereits mit ihren Fahrzeugen abgedreht sind, wurde sein Wagen an der Ampel der Schloßwender Straße gestoppt. Etwa eine Stunde lang blockierten am Montagmittag zwölf Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung „Letzte Generation“ Teile des Königsworther Platzes.

Howeihe ist nicht der einzige, der nicht nur die Ziele, sondern auch den Protest der Aktivistinnen und Aktivsten gut findet. Ein Vorbeifahrender etwa ruft aus seinem Auto: „Ihr macht das richtig so.“ Andere wiederum bleiben stehen und sprechen kurz mit den Protestierenden. Doch es gibt auch diejenigen, die mit der Aktion nicht einverstanden sind. Sie beschimpfen die Klimaprotestler wüst oder werden sogar handgreiflich: Ein Mann versucht, einen Aktivisten von der Straße zu zerren, ein weiterer soll einer 16-Jährigen gegen die Hand getreten haben, als diese schon festgeklebt war.

Aktivistin: „Es gibt Situationen, in denen ich Angst habe“

An Aktivistin Eika Jacob ist ein Auto nur haarscharf vorbei über die Verkehrsinsel gefahren. „Die sind wütend und merken nicht, was sie tun“, sagt die 40-Jährige. „Es gibt auch kurz Situationen, in denen ich Angst habe.“ Vielmehr Angst habe sie aber vor dem Erreichen der Kipppunkte, wenn die Klimakrise nicht mehr aufzuhalten ist, als sie das sagt, wird ihre Stimme lauter. Doch dann macht sich Sorge in ihrem Gesicht breit: Ihre Tochter Ronja am anderen Ende der Blockade ist diejenige, gegen deren Hand offenbar getreten wurde. Die 16-Jährige aber sagt: „Es geht schon wieder.“

Gemeinsamer Protest: Tochter Ronja und Mutter Eika. © Quelle: Alina Stillahn

Doch nicht nur die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich lieber „Büger:innen im Widerstand“ nennen, nehmen die Aggressionen und Beschimpfungen gelassen. Auch die Polizei wirkt routiniert. Erst sichern die Beamtinnen und Beamten die Kreuzung ab, dann lösen sie nach und nach den Klebstoff an den Händen der Protestierenden von der Straße, lassen sich bei der Kleinstarbeit offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende, als sich alle auf dem Bürgersteig versammelt haben, fragt der Einsatzleiter: „Waren sie mit unserer Arbeit zufrieden?“ Die Protestierenden nicken, einige sagen: „Ja, sehr“.

Kleinstarbeit: Ein Polizist löst den Klebstoff an der Hand einer Aktivistin. © Quelle: Alina Stillahn

Lkw-Fahrer: Protest doch lieber auf dem Bürgersteig

Zufrieden sind an diesem Tag längst nicht alle. Zwischen den Schimpfenden und den Unterstützern finden sich auch diejenigen, die den Kampf gegen die Klimakrise wichtig finden, die Protestform aber ablehnen. Frank Wöhler hat gerade nachgerechnet: 800 Euro Verlust bei der Lieferung, die er mit dem Lastwagen bringen wollte. Der steckt nun an der Kreuzung fest. „Wenn sie sich unbedingt festkleben wollen, dann sollen sie das auf dem Bürgersteig machen“, sagt er.

Viele Fahrerinnen und Fahrer sind nach einiger Zeit genervt: Nach mehr als einer halben Stunde stecken einige Autos und Lastwagen immer noch fest. © Quelle: Alina Stillahn

Ein 22-Jähriger, der im schwarzen BMW wartet, sieht das ähnlich. Der Kampf gegen den Klimawandel sei wichtig, aber die Blockade? Er schüttelt sichtlich genervt den Kopf: „Das hat hier keinen Vorteil.“ Er wartet dort schon mehr als eine halbe Stunde, den wichtigen Termin zu dem er wollte, den hat er wohl verpasst. „Irgendwann ist auch genug“, sagt er.

Markus Howeihe hat keinen Termin, er ist auf dem Weg nach Hause. Die Zeit, die nun beim Warten draufgeht, die könne man doch mal investieren, findet der 52-Jährige. Er schüttelt den Kopf, als einer wieder zu schimpfen beginnt, deutet auf die Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße und sagt: „Es ist praktisch unser schlechtes Gewissen.“