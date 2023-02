﻿Klimaprotest: Ernst-August-Denkmal mit Farbe beschmiert

Auf das Festkleben am Deisterkreisel folgte am Montag gleich die nächste Aktion: Mitglieder der Initiative Letzte Generation haben das Reiterstandbild vorm Hauptbahnhof in Hannover beschmiert und einen offenen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay verlesen. Sie kündigen weitere Aktionen in Hannover an.

Hannover. Klimaaktivisten haben Montagmittag das Ernst-August-Reiterstandbild vorm Hauptbahnhof in Hannover mit orangener Farbe beschmiert und Transparente entrollt. Zuvor hatten sie frühmorgens bereits am Deisterkreisel Verkehrschaos angerichtet, als sich Aktivisten am Asphalt festklebten. Es soll weitere Aktionen in den nächsten Tagen geben.

Eine junge Frau verlas am Mittag per Megafon einen offenen Brief an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Darin forderte sie zum Handeln auf: Angesichts der Klimakatastrophe sei jetzt die letzte Chance, etwas zu unternehmen, bevor das Klima kippe und die Erderwärmung unbremsbar werde.

Last Generation: Eine Aktivistin steht auf dem Sockel des Reiterstandbildes. © Quelle: Christian Elsner

Aus einem großen Farbeimer kippte die junge Frau orangene Farbe aus, die den Steinsockel herunterrann. Zuvor hatte sie den Schwanz des Bronzepferdes damit angepinselt. Er gilt als beliebter Treffpunkt in Hannover – man trifft sich „unterm Schwanz“. Die Polizei traf bereits nach mehreren Minuten ein, schirmte das Denkmal ab und fragte die Aktivistin, ob sie freiwillig herunterkomme. Als sie dies verneinte, holten die Beamten die Feuerwehr, die gegen 12.22 Uhr mit einer Drehleiter anrückte.