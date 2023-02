﻿Klimaprotest am Montagmorgen: Letzte Generation blockiert erneut den Deisterkreisel

Die Protestaktionen der Letzten Generation in Hannover dauern an: Am Montagmorgen haben Aktivistinnen und Aktivisten den Deisterkreisel etwa eine Stunde lang blockiert – nicht zum ersten Mal. Am Samstag hatten schon mehrere Personen versucht, den Karnevalsumzug aufzuhalten.

