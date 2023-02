﻿Klimaprotest am Montagmorgen: Letzte Generation blockiert erneut den Deisterkreisel

Die Protestaktionen der Letzten Generationen in Hannover dauern an: Am Montagmorgen haben Aktivistinnen und Aktivisten den Deisterkreisel blockiert – nicht zum ersten Mal. Am Samstag hatten derweil mehrere Personen versucht, den Karnevalsumzug aufzuhalten.

Hannover. Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen den Deisterkreisel in Hannover blockiert. Sieben Personen haben sich um 8.16 Uhr auf die Straße gesetzt und bringen den Verkehr zum Erliegen, dieser staut sich derzeit zurück auf Westschnellweg und Göttinger Straße (B6). Etwa zehn Minuten später, um 8.25 Uhr, traf die Polizei am Deisterkreisel ein, woraufhin sich einige Aktivistinnen und Aktivisten an der Straße festklebten. Die, die das nicht getan hatten, wurden wiederum rund zehn Minuten später von der Polizei weggetragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie wählten diesen Ort nicht zum ersten Mal: Die vielbefahrene Verkehrsverbindung war bereits am 6. und 7. Februar Ziel der Bewegung, es waren die ersten beiden Klebstoffproteste in Hannover überhaupt.

Letzte Generation setzt Reihe von Blockaden in Hannover fort

Als die Polizei am Deisterkreisel eintrifft, kleben sich die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzen Generation an der Straße fest. © Quelle: Manuel Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit setzt sich die Reihe von Blockadeaktionen durch Klimaschützerinnen und Klimaschützer in Hannover fort. Erst am Samstag hatte die Letzte Generation versucht, den Karnevalsumzug durch die Innenstadt aufzuhalten. Das gelang nicht, weil die Polizei die Aktivistinnen und Aktivisten zuvor festsetzen konnte. Zu Behinderungen im Verkehr kam es indes am Montag und Dienstag der vergangenen Woche, als Teile vom Königsworther Platz und der Karmaschstraße blockiert wurden. Autofahrer reagierten teils aggressiv. Die Polizei war jeweils nach wenigen Minuten vor Ort.

Kurz zuvor hatten Mitglieder der Gruppe Extinction Rebellion eine Mahnwache vor dem Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie am Schiffgraben abgehalten. Unter dem Motto „Transparenz im Lobbyland“ kritisierte die Gruppe die „Verstrickungen zwischen Gasindustrie und Politik“. Diese würden in eine neue Abhängigkeiten führen und stünden Versuchen, „die Klimakrise zu entschärfen, den Frieden und demokratische Werte zu stärken, entgegen“.

Lesen Sie auch

Dieser Text wird aktualisiert.