﻿Klimaprotest in Hannover: Letzte Generation blockiert am Dienstag die Hildesheimer Straße

Klimaaktivisten haben am Dienstagnachmittag die Hildesheimer Straße blockiert. Kurz vor dem Aegidientorplatz hatten sich mehrere Personen auf die Fahrbahn gesetzt. Nach nur einer halben Stunde konnte die Polizei die Aktivisten von der Straße entfernen.

Hannover. Die Letzte Generation hat auch am Dienstag Verkehrswege in Hannover blockiert. Gegen 13.10 Uhr hatten sich sieben Aktivistinnen und Aktivisten auf die Hildesheimer Straße in der Südstadt gesetzt und dann teilweise festgeklebt. Der Verkehr kam in Richtung stadtauswärts zum Erliegen gekommen.