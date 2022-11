﻿Klimaschützer blockieren Straße in Hannovers City – Hupkonzerte und Beschimpfungen

Protest auf der Straße: Klimaschützer der Gruppe Extinction Rebellion in Hannover eine Innenstadtkreuzung gesperrt. In Intervallen gab es Blockaden auf der Kreuzung Karmarsch- /Schmiede- / Marktstraße.

Hannover. Klimaaktivisten haben am Freitagnachmittag im Feierabendverkehr eine zentrale Innenstadtkreuzung blockiert – allerdings nur in Intervallen und unter den Augen der Polizei. Auf der Kreuzung von Karmarsch- und Marktstraße kam es zu zwei Stunden lang Hupkonzerten und Beschimpfungen, insgesamt aber blieb die Situation friedlich.

XR-Protest auf Kreuzung in Hannover

Im Gegensatz zu Blockaden in Berlin und anderen Metropolen, wo Klimagruppen wie „Letzte Generation“ den Verkehr für längere Zeiträume blockiert haben, hat sich die hannoversche Gruppe „Extinction Rebellion“ (XR) des sogenannten Swarmings bedient. Dabei wird eine Straße drei Minuten lang blockiert, dann aber für zwölf Minuten freigegeben.

Video zur Straßenblockade in Hannover: Klimagruppe XR legt Kreuzung lahm XR-Sprecher Ruben Dzaack sagt, der Gruppe gehe es darum, alle Einwohnerinnen und Einwohner „aufzurufen, sich für eine lebenswerte Stadt und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einzusetzen“.

Das hat einerseits den Vorteil, dass die Polizei als Aufsichtsbehörde den Eingriff in den Straßenverkehr als Demonstration und nicht als Nötigung wertet – so wie wenn etwa Landwirte zur Treckerdemo durch Hannover einladen und so den Verkehr lahmlegen. „Zugleich ist es aber auch im Interesse der Teilnehmer, weil sie dadurch ja viel mehr Menschen in den Autos erreichen, als wenn sie nur von den ersten drei Autofahrern gesehen werden“, erklärt der Polizeioberkommissar, der die Protestierenden vor Beginn der Kundgebung über ihre Rechte und Pflichten aufklärt.

„Für eine lebenswerte Stadt“

Es gehe darum, sich „für eine lebenswerte Stadt und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einzusetzen“, sagt Ruben Dzaack, Sprecher von XR-Hannover. Die Klimakatastrophe bedrohe alle und fordere schon jetzt allein in Deutschland jährlich mehrere Tausend Todesopfer. Teilnehmer Harald Vahlbruch (53), der aus Hameln angereist ist, formuliert es positiv: „Ich freue mich, heute Verkehrsteilnehmende für eine klimafreundliche Mobilität zu begeistern“, sagt er.

Die wollen sich aber nicht alle begeistern lassen. „Das sind Spinner in meinen Augen“, sagt ein Senior aus Vahrenwald im silbernen Mercedes-Cabriolet: „Damit können die nichts erreichen, außer Leute zu belästigen.“ Auf die Frage, ob er andere Ideen zur Erreichung der Klimaziele hat, lässt er kopfschüttelnd das Fenster hochfahren.

„Das sind Spinner in meinen Augen“

Eine 35-jährige Mutter aus Seelze im schwarzen Audi ist schwer genervt. „Ich muss mein Kind abholen“, sagt sie und blickt nervös auf die Blockade. Immer wieder kommt es zu Hupkonzerten, teilweise wenden die Fahrzeuge in waghalsigen Manövern.

Ein älterer Herr im roten Kombi kassiert eine mündliche Verwarnung von der Polizei, weil er versucht, sich über den Gehweg an der Kurzzeitsperre vorbeizuschlängeln. Er kommt aber mit der Erklärung durch, dass er nicht verstanden habe, dass dies eine angemeldete Demonstration sei. Reibungslos durchgelassen werden hingegen Rettungswagen: Sobald sich Blaulicht nähert, räumen die Blockierer die Kreuzung. „Alles soweit ruhig“, kommentiert ein Polizist.

Inhaltlicher Kopf der hannoverschen XR-Gruppe ist der Philosophieprofessor Jürgen Manemann von der Leibniz-Uni. „Wir wollen unsere Message loswerden“, sagt er. Dass man nur in Intervallen die Straßen sperre sei wichtig, um die Debatte um Blockaden zu „entstressen“. In Berlin hatte es Diskussionen nach einen angeblich gescheiterten Rettungseinsatz bei einer Straßenblockade gegeben – der Zusammenhang hatte sich später als komplett falsch herausgestellt. Manemann sagt, man wolle mit der Aktion in Hannover für Klimaschutz werben und für die Verkehrswende, gegen den Ausbau des Südschnellwegs und für die Freilassung der Klimaaktivisten in Bayern, die dort wegen Straßenblockaden wochenlang in Gewahrsam sitzen.

An Deutscher Bank festgeklebt

XR gilt als zwar gewaltfreier, aber fundamentaler Flügel der Klimabewegung. Die hannoversche Gruppe hat in der Vergangenheit schon mehrfach Straßen blockiert und sich zum Beispiel am Gebäude der deutschen Bank am Georgsplatz festgeklebt. Diesmal war die Aktion angekündigt – das gilt als ungewöhnlich.