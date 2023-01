﻿Spannendes Projekt: Forscher der Leibniz-Uni Hannover pflanzen Seegraswiesen an der Küste

Seegras speichert den Klimakiller Kohlendioxid erstaunlich gut. Die Leibniz-Uni Hannover treibt deshalb jetzt die Wiederansiedlung von Seegraswiesen an der Ostseeküste voran. Küstenforscherin Maike Paul gehört zum Team und ist „immer wieder aufs Neue fasziniert“.

Klimaschutz: Die Wissenschaftlerin Maike Paul von der Leibniz-Uni Hannover leitet das Projekt Sea-Store zur Wiederansiedlung von Seegras an der Ostsee.

Hannover. Strandurlaubern ist angeschwemmtes Seegras oft lästig. Doch die Unterwasserpflanzen haben riesiges Potenzial für den Klimaschutz: Sie speichern den Klimakiller Kohlendioxid ganz hervorragend. Und zwar so gut, dass kein Wald an Land damit mithalten kann. Ein Hektar einer Seegraswiese kann sogar deutlich mehr Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln als die gleiche Fläche tropischer Regenwald.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Das ist total spannend und fasziniert mich immer wieder aufs Neue", sagt Küstenforscherin Maike Paul. Abgesehen davon, dass Seegraswiesen zahlreichen Meerestieren Nahrung und Lebensraum bieten und die Küsten gegen Strömungen und Sturmfluten stabilisieren.

Seegras für den Klimaschutz

Die Wissenschaftlerin der Leibniz-Universität Hannover hat sich das Ziel gesetzt, die überaus nützliche Pflanze wieder stärker in der Ostsee zu verbreiten: Paul leitet die erste Wiederansiedlungskampagne für Seegras in Deutschland. Und die verläuft bisher recht erfolgreich. Vor der Nordseeküste halten sich die Bestände oder erholen sich gerade wieder von allein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An drei Standorten entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste haben Forschungstaucher im Jahr 2021 insgesamt mehr als 3000 Quadratmeter mit 12.000 Pflanzen bestückt, die sie zuvor vorsichtig einer intakten Seegraswiese entnommen hatten. An einer Stelle gab es anfänglich Startschwierigkeiten, doch dann legte das Seegras auch dort ordentlich los.

Unterwasser-Gärtnern für den Klimaschutz: Ein Taucher pflanzt Seegras an der Ostseeküste. © Quelle: Uli Kunz/Leibniz Universität Hannover

„Wir sind total begeistert, dass die Pflanzendichte auf unseren Wiesen sich so gut entwickelt hat“, sagt Paul. Sie stieg um mehr als das 25-fache. Nach gut einem Jahr haben die angepflanzten Versuchsflächen bei Kiel, Maasholm und der Geltinger Bucht nun nahezu die Dichte einer natürlichen Seegraswiese erreicht. „Sie sind inzwischen auf Satellitenbildern gut zu erkennen“, erzählt Projektleiterin Paul.

Seegraswiesen speichern lange CO2

Noch bis Oktober 2023 messen die Forscher auf ihren Testfeldern den Grad der Kohlenstoffspeicherung, die Ausbreitung der Pflanzen, die Stabilisierung des Sediments und die biologische Vielfalt innerhalb einer Wiese inklusive der Gemeinschaften von Mikroorganismen. Die Daten nutzen Paul und ihre Kollegen für den Vergleich mit natürlichen Seegraswiesen.

Doch wie lange speichert Seegras Kohlendioxid, wo doch regelmäßig Pflanzen an die Strände gespült werden und sich dort zersetzen? Sind Bäume nicht doch stabilere CO2-Speicher? Maike Paul verneint. Das Seegras verliert im Herbst und Winter zwar Blätter, das ist jedoch nicht entscheidend. „Die Pflanze presst einen Großteil des gespeicherten CO2 über ihre Wurzeln in den Boden. Dort bleibt es, solange die Seegraswiese lebt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testet Seegras auch im Wellenkanal in Marienwerder: Die Küstenforscherin Maike Paul von der Leibniz-Uni Hannover. © Quelle: Leibniz-Universität Hannover

Und die Gräser sind zäh. Sie vermehren sich überwiegend über ihre Wurzeln, manche Wiesen, auch in der Ostsee, sind mehrere Hundert Jahre alt. Allerdings sind Seegraswiesen weltweit durch Meerwassererwärmung, Überdüngung, intensiven Tourismus und Siedlungsbau bedroht.

„Eine Wiederansiedlung macht nur da Sinn, wo ungünstige Bedingungen behoben sind“, sagt die Geoökologin Paul. In der Ostsee starben Bestände ab, weil die Pflanzen durch erhöhte Wassertrübung nicht mehr genügend Licht bekamen. Ursachen sind übermäßiges Algenwachstum durch die Überdüngung von Feldern oder das Aufwirbeln von Sedimenten.

Aufklärung wichtig

Das Projekt soll weiteren Seegraswiesen den Weg bereiten. Deshalb testen die Forscher nicht nur, wie dicht Jungpflanzen stehen sollten und wie sie auf unterschiedlichen Wellengang reagieren. Sie entwickeln einen Leitfaden zur Wahl der richtigen Standorte, geeigneter Samen oder Sprösslinge sowie zur Auspflanzung und Erfolgskontrolle. Und haben auch Vorschläge für neue Flächen parat.

Entscheidend ist angesichts gegenläufiger Interessen jedoch wahrscheinlich noch etwas anderes: Gespräche mit Küstenbewohnern, Touristen und Entscheidungsträgern. „Wir müssen Verständnis dafür wecken, dass Seegras Nutzen für den Menschen bringt“, sagt Maike Paul.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Bundesforschungsministerium zahlt rund 2 Millionen Euro für das Projekt „Sea-Store: Wiederansiedlung von Seegraswiesen zur Erhöhung der marinen Biodiversität“, an dem neben der Leibniz-Uni die Unis Braunschweig und Greifswald, das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und das Institut für Weltwirtschaft Kiel beteiligt sind. Seegras ist nicht die einzige Superpflanze gegen den Klimawandel: Erst kürzlich hatten Bremer Forscher vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie nachgewiesen, dass auch Braunalgen mehr Kohlenstoff binden als Wälder an Land.