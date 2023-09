﻿Neue Enercity-Zentrale eröffnet: „Sie sind Klimaschutzvorreiter in Deutschland“

Hannover. Endlich raus aus dem Ihme-Zentrum: Hannovers Energiedienstleister Enercity hat am Donnerstagabend die Eröffnung seiner neuen Konzernzentrale am gegenüberliegenden Ihme-Ufer gefeiert. Mehr als 500 Gäste waren gekommen, um den stolzen Bau zu sehen, der außen von Säulen und innen von Brücken geziert wird.

Niedersachsens Energie- und Umweltminister Christian Meyer (Grüne) nannte Enercity den „Klimaschutzvorreiter in Deutschland“. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lobte per Videoschalte, das Unternehmen sei „das führende deutsche Stadtwerk beim Vorantreiben der Wärmewende“. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bescheinigte dem Neubau, dass er ein Gewinn für die Stadt sei.

Enercity bezieht neue Konzernzentrale am Glockseeufer

Und Gastgeberin Susanna Zapreva strahlte den ganzen Abend. Die Enercity-Vorstandschefin hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie den heruntergekommenen Büroturm im Ihme-Zentrum als Zumutung empfand, den ihre Vorgänger verkauft hatten, sodass sie als Mieterin keinen Einfluss auf die Umgebung nehmen konnte. Die freudlosen Räume dort verhinderten kreative Teamarbeit, hatte sie einmal gesagt.

„Positive Energie“ im Neubau: Enercity-Vorstandschefin Susanna Zapreva mit (v. li.) Landes-Wirtschaftsminister Olaf Lies, Oberbürgermeister Belit Onay und Energie- und Umweltminister Christian Meyer. © Quelle: Nancy Heusel

Entsprechend schwärmte sie jetzt: Das neue Gebäude sei „nicht nur ein architektonisches Highlight für die Stadt, sondern ein Ort, an dem Gedanken entstehen, wo Ideen geboren werden und die Energiewende gestaltet wird“.

Arbeitsplätze per App

20.000 Quadratmeter umfasst der vom Stuttgarter Architekten Stephan Zemmrich (Büro Haas Cook Zemmrich) entworfene Bau. Die Bürofluchten, in denen sich die Beschäftigten morgens per App ihre Arbeitsplätze reservieren und in wechselnden Teamformationen arbeiten können, gruppieren sich um ein großzügiges Atrium, das von Brücken durchzogen ist.

Stolzer Neubau: Die Enercity-Zentrale mit Haupteingang zur Braunstraße. © Quelle: Nancy Heusel

90 Millionen Euro hat das Gebäude gekostet. Die Projektpartner Hanova, Wallbrecht und Munte sollen es geschafft haben, im Zeit- und auch Kostenplan zu bleiben – obwohl in die zweieinhalbjährige Bauphase erst die Corona-Krise und dann der Ukraine-Krieg mit Inflation und Materialverknappung fielen.

Enercity: Drittgrößter Onshore-Windkraftanbieter Deutschlands

90 Millionen Euro Baukosten klingen viel. Enercity aber hat im Krisenjahr seinen Umsatz von gut 5 auf 8,1 Milliarden Euro gesteigert. Daran gemessen beträgt die Bausumme nur etwas mehr als ein Prozent.

Allerdings hat sich Enercity in den vergangenen Jahren auch sehr gewandelt. Man sei „von Deutschlands drittgrößten CO2-Emittenten zum drittgrößten Onshore-Windkraftanbieter des Landes“ geworden, sagte Zapreva mit Stolz. Auch habe man „mit der Umsetzung der Wärmewende schon begonnen, bevor es gesetzliche Pflicht wurde“ – Stichwort Kohleausstieg und Fernwärmeausbau. Enercity sei derzeit das „am schnellsten wachsende Energieunternehmen Deutschlands“, sagte die Wienerin, die seit 2016 an der Spitze des Unternehmens steht und es zum Jahresende verlässt: Sie kehrt zurück nach Wien.

Vor 23 Jahren wollte Hannover Enercity verkaufen

Was bei all den lobenden Worten nicht zur Sprache kam: Vor nicht einmal 25 Jahren wollte Hannover seine Stadtwerke verkaufen. Das Unternehmen galt damals als verstaubt, Privatisierungen waren gerade en vogue. Nahezu alle Protagonisten, die damals den Verkauf vorantrieben, waren jetzt am Eröffnungsabend im Raum.

„Wenn Sie hier rumgucken, dann sehen Sie überall angebliche Verteidiger der Stadtwerke“, knurrte Walter Meinhold. Der damalige SPD-Parteichef hatte sich als Aufsichtsrat gemeinsam mit Umweltaktivist Ralf Strobach, der für die Grünen das Aufsichtsratsmandat ausübte, gegen Verkaufspläne der eigenen Parteien gestemmt. „Wäre damals verkauft worden, dann gäbe es heute hier nichts zu feiern“, feixte Strobach.

Größtes Passivhaus Norddeutschlands

So aber gab es Häppchen und eine Artistikvorführung, mit der die neue Zentrale gefeiert wurde. Es sei das größte Passivhaus Norddeutschlands, sagte Zapreva: Erdwärme, Photovoltaik, hochgedämmte Bauteile und vollständige Ökostromnutzung machten das Gebäude zum „energetischen Leuchtturm“. Nur dass der gesamte Vorplatz versiegelt ist und wenig Raum für Grün lässt, das fiel einigen auf. Immerhin: Ein Brunnen spendet Kühle.

