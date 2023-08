Was braucht es noch? Beim nächsten Klimatalk geht es um die Hürden des Klimaschutzes

Hannover. Riesige Hagelkörner und Tornados in Italien, Feuer in Griechenland, schwere Überschwemmungen im kroatischen Zadar: Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Nachrichten zu Wetterphänomenen und Naturkatastrophen. Dabei sind Wetter und Klima natürlich zwei verschiedene Dinge. Doch die aktuellen Wetterereignisse und Hitzewellen lassen sich ohne den Klimawandel kaum noch erklären.

Trotzdem lässt offenbar das Interesse am individuellen Klimaschutz nach. Wie kommt das? Fehlt es an Informationen, an Motivation, an Mut oder an Geld? Was braucht es, damit Menschen sich vielfältig für den Klimaschutz einsetzen? Um diese Frage geht es beim nächsten Klimatalk der HAZ und der Klimaschutzagentur Region Hannover.

Heinrich Strößenreuther einer der Experten

Am Dienstag, 15. August, um 18 Uhr tauschen sich dazu gleich drei Expertinnen und Experten im Saal der Volkshochschule Hannover an der Burgstraße 14 aus. Zu Gast ist Heinrich Strößenreuther. Er ist Buchautor, Umweltaktivist und war Gründungsvorsitzender der Klimaunion innerhalb der CDU und CSU, die sich für eine nachhaltige Marktwirtschaft einsetzt. Strößenreuther war Initiator der Initiative Volksentscheid Fahrrad in Berlin, die Ideen für die ersten Radverkehrsgesetze in Deutschland entwickelten. 2019 schob er die Initiative GermanZero an, um für ein 1,5-Grad-Klimagesetz zu sorgen, damit Deutschland bis 2035 klimaneutral wird. Zudem war er Manager bei der Deutschen Bahn und Geschäftsführer der Metronom-Eisenbahn.

Carolin Friedemann zu Gast beim Klimatalk

Auch Carolin Friedemann ist beim Klimatalk dabei. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland. Die gemeinnützige Lobbyorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, den konstruktiven Dialog für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik zu fördern und relevante Akteure zusammenzubringen. Friedemann war über Jahre in Berliner und Münchner Kommunikationsagenturen aktiv. Der dritte Gast ist Anja Floetenmeyer-Woltmann von der Klimaschutzagentur Region Hannover.

Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung über den Link https://eveeno.com/hazklimatalk gebeten. Der Talk am 15. August beginnt um 18 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule Hannover.

