Umwelt

Der globale Klimawandel hat längst auch Auswirkungen auf die Region Hannover etwa durch das Absinken des Grundwasserspiegels. Der Umweltausschuss der Region hat jetzt ein Wassermengenmanagement für das Regionsgebiet in Auftrag gegeben, in dem der Umgang mit Wasser in Zukunft geregelt wird. Dies betrifft sowohl die Industrie als auch die Landwirtschaft und Privathaushalte.

