﻿Leben im Klimawandel: Zwei Vorträge über Starkregenvorsorge in der VHS

Mitte. „Leben im Klimawandel – Starkregenvorsorge in und um Hannover“ – so heißt eine Vortragsveranstaltung der Landeshauptstadt Hannover, in der am 14. September über die lokale Starkregenvorsorge gesprochen wird. Die zwei Vorträge beginnen um 17 Uhr und finden in der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule (VHS) statt.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels werden Hitzeperioden, aber auch Starkregenereignisse immer häufiger. Auch hier in Hannover ist das immer wieder spürbar. Ylva Lund-Weiß vom Bereich Generalplanung (Eigenbetrieb der Stadtentwässerung Hannover) und Johannes Leßmann vom Fachbereich Umwelt der Region Hannover stellen das Thema Starkregenvorsorge und die aktuelle Starkregenhinweiskarte vor und erläutern die Vorsorgevorkehrungen, die Stadt und Region dazu treffen.

Die Veranstaltung in der VHS, Burgstraße 14, kann sowohl vor Ort als auch online verfolgt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für die Online-Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich: telefonisch unter (0511) 16836250 oder per E-Mail unter gesundleben.vhs@hannover-stadt.de. Bei einer Teilnahme vor Ort in der VHS ist für die Planung eine verbindliche Anmeldung wünschenswert.

