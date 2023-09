﻿Klimawandel: Landesschülerrat Niedersachsen fordert hitzefrei auch für die Sekundarstufe II

Hannover

Der Sommer ist zurück: An diesen sieben Orten ist es zum Sonnenuntergang besonders schön

Die Sonne geht mittlerweile schon wieder relativ früh - gegen 20 Uhr - unter, dabei ist aktuell allerdings richtig schön warm. Warum also nicht mal wieder einen Sonnenuntergang in vollen Zügen genießen? Wo aber lassen sich die grandiosen Schauspiele in Hannover am besten erleben?