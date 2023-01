﻿Klinik-Neubau in Hannover: MHH plant 562 Betten im ersten Bauabschnitt

Am Stadtfelddamm: Jetzt gibt es erste Planungen für den MHH-Neubau.

Hannover. In der neuen Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll es im ersten Bauabschnitt 562 Betten geben, 120 davon sind als Intensivbetten geplant. Außerdem sind 24 Operationssäle vorgesehen. Am Standort am Stadtfelddamm soll mit dem ersten Bauabschnitt auch ein Parkhaus entstehen. Wie Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) am Mittwoch mitgeteilt hat, wird zunächst eine Gesamtfläche von rund 52.000 Quadratmeter bebaut. Das entspricht rund einem Drittel der insgesamt für die Krankenversorgung nötigen Fläche.

In der neuen MHH sollen zunächst die medizinischen Bereiche für die Behandlung von Herz und Lunge, Notfall und Trauma sowie Kopf und Nerven untergebracht werden. Bisher war geplant, in den Neubau unter anderem zuerst die Kinderklinik und das Mutter-Kind-Zentrum unterzubringen. Vor allem die Kinderklinik der MHH ist stark sanierungsbedürftig. Die anderen medizinischen Bereiche kommen dann in zwei weiteren Bauabschnitten zum neuen Standort.

Baubeginn erst im Jahr 2029

Der Haushaltsausschuss des Landtages hat am Mittwoch dem Konzept für den MHH-Neubau zugestimmt. Damit ist der Weg für die erste Baustufe frei. Der Grundstein wird allerdings erst im Jahr 2029 gelegt, bis dahin soll der Neubau gründlich geplant werden. Die Bauzeit für das erste Gebäude ist auf vier Jahre veranschlagt. Das Land hat für den ersten Bauabschnitt in einem Sondervermögen 1,05 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das Land hatte im vergangenen Jahr die Baukosten für die neue MHH insgesamt auf 3,2 Milliarden Euro beziffert.

Der Neubau ist nötig, weil das 1971 in Betrieb genommene Bettenhaus in die Jahre gekommen ist. Eine Sanierung ist nach Expertenangaben aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. Hinzu kommt, dass die Raumgrößen, Raumaufteilung und Geschosshöhen nicht mehr den Anforderungen entsprechen, die die moderne Medizin an die Infrastruktur stellt.

Kritik von der CDU

In der MHH haben jetzt auch die Planungen begonnen, welche Gebäude durch den Umzug von Kliniken in den Neubau frei werden. Diese könnten dann von Bereichen genutzt werden, deren Räume in einem schlechteren Zustand sind.

Die MHH werde durch die Übernahme der Bauherrenverantwortung die Renovierungs- und Neubauarbeiten beschleunigen, sagt MHH-Präsident Prof. Michael Manns am Mittwoch. Das sei auch für die Weiterentwicklung von Lehre und Forschung auf dem MHH-Campus enorm wichtig, betont er.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Ulf Thiele kritisiert, dass das Land zunächst kein weiteres Geld für die weiteren Bauabschnitte zur Verfügung stellt. „Es wäre klüger, bereits in dieser Periode das Sondervermögen hierfür weiter aufzufinanzieren“, sagt er.

Von Mathias Klein