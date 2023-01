﻿Geburtenrekord wiederholt sich 2022 in Hannover nicht

Trauer am Donnerstag: Darum stehen die Flaggen in Hannover heute auf halbmast

Die Flaggen an den öffentlichen Gebäuden in Hannover wehen am heutigen Donnerstag auf halbmast. Der Grund dafür ist allerdings kein regelmäßiger Gedenktag, sondern es ist aus aktuellem Anlass geschehen. Die Anordnung gilt für ganz Niedersachsen.