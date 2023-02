﻿Wie geht es im KRH in Hannover jetzt weiter?

Hannover. Das Klinikum der Region Hannover (KRH) steckt in einer tiefen Krise. Die Pläne zur Umstrukturierung sind ins Stocken geraten. Gleichzeitig wird klar, dass die finanzielle Lage noch dramatischer ist, als bisher bekannt. Wie geht es jetzt weiter? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ich habe in drei Wochen einen Operationstermin in einer KRH-Klinik, wird der jetzt abgesagt?

Nein, der Betrieb in den Krankenhäusern des Regionsklinikums läuft wie bisher normal weiter. Zwar wird über Schließung und Verkleinerung von Häusern geredet, aber es gibt dafür keine konkreten Pläne.

Hat die finanzielle Lage für mich als Patient oder Patientin Auswirkungen?

Nein.

Welche Standorte sind in Gefahr?

Vorgeschlagen ist die Schließung des Lehrter Krankenhauses. Das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus soll verkleinert werden. Und das Nordstadt-Krankenhaus soll weitgehend im Siloah aufgehen.

Sollte Lehrte geschlossen werden, wohin soll ich dann im Notfall fahren, wenn ich aus der Gegend komme?

Das ist noch unklar. Bisher ist nach einer möglichen Schließung des Lehrter Krankenhauses von der Einrichtung eines Gesundheitszentrums die Rede. Details dazu gibt es aber nicht. Deshalb ist auch unklar, ob es in einem möglichen Gesundheitszentrum eine Notfallversorgung geben wird.

Was sind die Pläne der Geschäftsführung?

Die Geschäftsführung will das Siloah-Krankenhaus zu einem Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how machen. In Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger mit besonderen Fachabteilungen entstehen – die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen. Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen. Die Pläne sind allerdings politisch umstritten.

Umstrittene Pläne: Geschäftsführer Matthias Bracht und Geschäftsführerin Barbara Schulte wollen eine neue Struktur. © Quelle: Tobias Wölki

Warum ist die finanzielle Lage so schlecht?

Insgesamt ist die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland derzeit nicht ausreichend. Zudem hat die Corona-Epidemie für einen weiteren Einbruch bei den Erlösen gesorgt. Die Expertinnen und Experten sind sich aber einig, dass die Struktur beim KRH grundlegend verändert werden muss, um die finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern.

Wie ist die finanzielle Lage konkret?

Die Lage ist dramatischer als bisher bekannt. Nach 40 Millionen Euro im vergangenen Jahr benötigt das KRH in diesem Jahr noch einmal 20 Millionen Euro zur Kapitalerhöhung. Aber das reicht bei Weitem nicht: Bis 2027 müsste die Region das KRH mit insgesamt bis zu 270 Millionen Euro unterstützen, falls die Kliniken keinen Inflationsausgleich aus Berlin erhalten mit bis zu 370 Millionen Euro. Zudem ist schnell Geld nötig, „zur Sicherstellung der Liquidität“, wie es im Wirtschaftsplan heißt. Dafür muss die Summe aus dem sogenannten Cash-Management auf 70 Millionen Euro verdoppelt werden.

Wann und wie wird über eine Struktur entschieden?

Das ist unklar, der Aufsichtsrat trifft sich am 23. und 24. Februar zu einer Klausurtagung. Und dann noch einmal Anfang März. Ob dann eine Entscheidung über die künftige Struktur fehlt, ist unklar. Die endgültige Entscheidung trifft die Regionsversammlung. Dort haben SPD und Grüne eine Mehrheit von zwei Stimmen. Ernesto Nebot Pomar, SPD-Mann in der Regionsversammlung aus Laatzen, sammelt Unterschriften für den Erhalt des Agnes-Karll-Krankenhauses in seiner bisherigen Form. Den bisher vorliegenden Plänen würde er nicht zustimmen. SPD-Frau Helga Laube-Hoffmann aus Lehrte will sich derzeit noch nicht festlegen, wie sie abstimmt.