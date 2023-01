﻿KRH-Aufsichtsrat tritt beim Umbau des Klinikums auf die Bremse

Hannover. Der geplante Umbau des Klinikums Region Hannover (KRH) könnte sich verzögern. Der Aufsichtsrat hat den ursprünglich für Ende Februar avisierten Beschluss über die Zusammenlegung einzelner Standorte und den Abbau hunderter Betten auf unbestimmte Zeit vertagt. In einer Sondersitzung des Gremiums habe es auf viele Fragen noch keine befriedigenden Antworten der Geschäftsführung gegeben, sagte Aufsichtsratschef und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Freitag. „Ich hoffe, dass wir spätestens vor der Sommerpause Klarheit über die künftige Struktur des Klinikums haben werden.“

Um die hohen Verluste des KRH zu verringern und die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern, will die Geschäftsführung den Verbund neu strukturieren: Aus dem Siloah-Krankenhaus soll künftig ein Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how werden, in Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger mit besonderen Fachabteilungen entstehen – die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen. Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen.

Geplante Neubauten in Lehrte und Laatzen noch nicht gestoppt

Nachdem die Geschäftsführung ihre Pläne dem Aufsichtsrat kurz vor Weihnachten präsentiert hatte, wollte sie jetzt einen Schritt weitergehen und zwei zu früheren Zeiten geplante Bauprojekte aussetzen. Doch das Kontrollgremium sah sich noch nicht in der Lage, den bisher vorgesehenen Teilneubau des Geriatrischen Zentrums am Standort Lehrte und den Teilneubau des Operationsbereiches sowie die Erneuerung der Intensivstation und der Zentralen Notaufnahme in Laatzen per Beschluss zu stoppen. Mit einer solchen Entscheidung hätte man die weitergehende Strategie der Geschäftsführung im Prinzip schon gebilligt, sagte ein Aufsichtsrat: „Da gibt es aber noch eine Menge Diskussionsbedarf.“ Sitzungsteilnehmer berichten von einem Dissens zwischen der Geschäftsführung und Aufsichtsratschef Krach.

Die KRH-Geschäftsführer Mathias Bracht und Barbara Schulte kommen mit der Reform des Krankenhaus-Verbundes nicht so schnell voran wie erhofft. © Quelle: Tobias Wölki

Im Kontrollgremium gibt es offenbar noch erhebliche Zweifel daran, dass sich die Qualität der Versorgung verbessert, wenn das KRH die Zahl der Betten verringert und auch weniger Notfall-Ambulanzen bereitstehen. Schon heute müssten Patienten im Siloah oft mehrere Stunden warten, bis ein Arzt Zeit für eine Untersuchung habe, hieß es. Auch auf die Frage, wie es in Lehrte weitergehe, wenn das dortige Krankenhaus seine Türen schließe, gebe es bisher keine überzeugende Antwort. Die KRH-Geschäftsführung will dort einen „Gesundheitscampus“ mit ambulanten Angeboten schaffen – sofern sich Partner finden. „In Springe gab es mal ähnliche Pläne“, sagte ein Aufsichtsratsmitglied. „Daraus ist nach der Schließung der dortigen Klinik aber nie etwas geworden.“

Vor einer Entscheidung müssten aus Sicht von Aufsichtsratsmitgliedern vor allem zwei Fragen geklärt werden: Was passiert mit den Gebäuden, wenn einzelne Standorte geschlossen oder verkleinert werden? Vor allem Krach poche auf konkrete Konzepte zur Nachnutzung, hieß es. Außerdem müsse geklärt werden, wie lange künftig im Notfall der Weg ins nächste Krankenhaus dauere.

Gesundheitsexperten unterstützen den Umbau des KRH

Mehr Unterstützung finden die Pläne der KRH-Spitze bei Experten und Expertinnen aus der Gesundheitswirtschaft, die bei der Sondersitzung ihre Meinungen zur „Medizinstrategie 2030“ vortrugen. Nach Einschätzung von Prof. Andreas Flemming (Ärztlicher Leiter Feuerwehr Hannover), der Klinik-Managerin Irmtraut Gürkan (Mitglied der Regierungskommission der Bundesregierung), der Pflegewissenschaftlerin Prof. Martina Hasseler und des Leiters des Krankenhaus-Referats im niedersächsischen Sozialministerium, Boris Robbers, befinde sich das KRH mit der Reform auf dem richtigen Weg, berichteten Teilnehmer.

Auch von der AOK Niedersachsen kommt Unterstützung. In seiner neuen Struktur könne das KRH vor allem die Pflege der Kranken besser organisieren und damit dem Personalmangel an dieser Stelle entgegenwirken, sagte Vorstandschef Jürgen Peter am Freitag. Gleichzeitig gebe der Umbau dem defizitären Klinikum die Chance, „perspektivisch auf sicheren Füßen zu stehen“. Damit könne das KRH „zum Taktgeber der niedersächsischen Krankenhausreform“ werden.

Von Von Jens Heitmann und Mathias Klein