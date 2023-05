﻿Weiterer Zuschuss: Regionsklinikum in Hannover braucht Geld für Speisewagen

Hannover. Die schwierige finanzielle Lage der Region Hannover beschäftigt weiterhin die Regionspolitik. Ein Grund für die Probleme ist der hohe Zuschussbedarf des Klinikums Region Hannover (KRH). Nach zunächst eingeplanten 20 Millionen Euro zur Aufstockung des Eigenkapitals benötigt das KRH jetzt weitere 30 Millionen Euro, mit weitreichenden Auswirkungen auf den Haushalt.

Scharfe Kritik von der CDU

Aber es gibt noch eine weitere Millionensumme, die an das KRH fließt. Der Sozialausschuss der Region hat zugestimmt, 2,3 Millionen Euro für das sogenannte Speiseverteilungssystem in den Krankenhäusern Gehrden, Großburgwedel und im Siloah an das Klinikum zu überweisen. Von dem Geld sollen neue Speisencontainer angeschafft werden, teilweise können diese das vorbereitete Essen vor der Ausgabe an Patientinnen und Patienten direkt erwärmen. Andere KRH-Kliniken sollen mit dem System in den kommenden Jahren ausgerüstet werden.

Von der CDU gibt es allerdings scharfe Kritik. Insgesamt gehe es für das Speiseverteilungssystem um 5 bis 6 Millionen Euro, sagt Oliver Brandt von der CDU-Fraktion. Brandt, der auch im Aufsichtsrat des KRH sitzt, vermisst einen Abgleich der Ausgabe mit der geplanten Medizinstrategie. Außerdem sei der Zuschussbedarf für das Klinikum in diesem Jahr mit 50 Millionen schon jetzt sehr hoch. „Es ist nicht auszuschließen, dass da noch etwas dazukommt“, meint Brandt.

CDU: „Keine dringliche Aufgabe“

In der derzeitigen finanziellen Lage seien die Speisewagen sicherlich nicht eine dringende Ausgabe, betont er. Es müsse immer auch überlegt werden, dass in der Region in diesem Jahr wegen der Geldnot zahlreiche andere Investitionen gestrichen werden müssen, möglicherweise im Bereich Schulen, beim Nahverkehr oder beim Klimaschutz.

Fertiges Essen: In der Küche in Empelde werden die Tabletts auf Servierwagen gestellt. © Quelle: Alexander Körner

Das Innenministerium verlangt von der Region vor einer Genehmigung des Haushalts für dieses Jahr, 44 Millionen Euro zu streichen. Andernfalls droht der Region die Überschuldung, sagt die Kommunalaufsicht im Innenministerium. Das Land war zunächst davon ausgegangen, dass die Region rund 14 Millionen bei den Investitionen einsparen muss. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 175 Millionen Euro vorgesehen. Dann waren aber noch die zusätzlichen 30 Millionen Euro für das Klinikum aufgetaucht, deshalb verlangt das Land jetzt eine Kürzung des Haushalts auf 131 Millionen Euro.

Verwaltung bereitet Streichliste vor

In der Verwaltung werde derzeit eine Streichliste vorbereitet, sagte Finanzdezernentin Cordula Drautz. Es werde nicht mit dem dem Rasenmäher gekürzt, sondern ganz genau hingeschaut, welche Maßnahmen zum Beispiel noch ein Jahr aufgeschoben werden könnten. Dabei würden alle Bereiche ihren Beitrag leisten.

Erst vor zwei Monaten hatten die Zahlen aus dem Regionshaus deutlich positiver geklungen. Überraschenderweise hatte die Region das Jahr 2022 mit einem Überschuss von 24 Millionen Euro abgeschlossen. Geplant hatte die Verwaltung das Jahr 2022 ursprünglich mit einem Defizit von 73 Millionen Euro.

Verwaltung will jetzt priorisieren

CDU und FDP erinnerten jetzt daran, dass sie bereits bei der Haushaltsverabschiedung im vergangenen Dezember eine Prioritätenliste für die Investitionen angemahnt hatten. „Jetzt muss alles mit heißer Nadel gestrickt werden“, sagte der Finanzexperte der CDU-Fraktion, Roland Zieseniß.

Drautz meinte, die Verwaltung hätte sich mehr Zeit gewünscht, die Projekte zu priorisieren. Für den Haushalt 2024 soll eine entsprechende Liste geplant werden. Die Finanzdezernentin will demnächst die Liste mit den Einsparungen für dieses Jahr vorlegen.