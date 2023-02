﻿Regionsklinikum: CDU hat 200 Fragen zum Umbau von Hannovers Krankenhäusern

Hochzeit für Kurzentschlossene: Marktkirche Hannover bietet Trauungen am 23. 3. 23 an – in 23 Minuten

Kurzentschlossene können sich am 23. 3. 2023 in der Marktkirche Hannover das Jawort geben. Die Gemeinde bietet kirchliche Trauungen für Paare an, die sich an dem symbolträchtigen Datum spontan das Jawort geben wollen. Jede der individuellen Feiern soll 23 Minuten dauern.