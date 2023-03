﻿Unterstützung für radikalen Umbau des Klinikums: Chefärzte und Experten halten Reform für alternativlos

Mediziner attackieren Aufsichtsräte für Kritik am Sanierungskonzept: In seiner jetzigen Struktur sei das Klinikum der Region Hannover (KRH) ineffizient. Die Zukunft des Krankenhausverbundes dürfe nicht zum „Spielball von parteipolitischen und persönlichen Interessen“ werden.

Hannover. Das Sanierungskonzept für das Klinikum Region Hannover (KRH) stößt bei Fachleuten auf große Unterstützung. Am geplanten Umbau des Krankenhaus-Verbundes führe kein Weg vorbei, heißt es in einem Schreiben von Chefärzten und Chefärztinnen an den Aufsichtsrat, der dieser Zeitung vorliegt. „Die Umsetzung der Medizinstrategie 2030 ist aus unserer Sicht notwendig, um als Gesundheitsversorger KRH für Mitarbeitende in der Region Hannover attraktiv zu bleiben“, erklären die 49 Mediziner. Es sei unverständlich, „dass die Zukunft der Patientenversorgung zum Spielball von parteipolitischen und persönlichen Interessen wird“.

Nach der Vorstellung der „Medizinstrategie 2030“ im Aufsichtsrat hatte aus der Regionalpolitik teils harsche Kritik an den Plänen des Klinikums gegeben. Vor allem in Lehrte und Laatzen gibt es Zweifel an dem Konzept, das die Schließung beziehungsweise Schrumpfung der dortigen Krankenhäuser vorsieht. Besonders skeptisch ist die Opposition in der Regionsversammlung: CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek findet die Umstrukturierungspläne unausgereift, der CDU-Kreisvorsitzende Hendrik Hoppenstedt sieht die Geschäftsführung nicht mehr in der Lage, das KRH weiter zu führen. „Mein Vertrauen ist auf dem Nullpunkt angelangt“, sagte er.

Chefärzte halten aktuelle KRH-Struktur für ineffizient

Die Forderung nach dem Rauswurf der KRH-Führung folgte auf weitergehende Reformideen: Bisher sieht die „Medizinstrategie“ vor, das Nordstadt-Krankenhaus in das Klinikum Siloah zu integrieren, das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen zu verkleinern und die Klinik in Lehrte an den Standort Großburgwedel zu überführen. Inzwischen ist der Gedanke aufgekommen, das neue vergrößerte Krankenhaus im Osten der Region noch um das Peiner Krankenhaus zu ergänzen – eventuell an einem neuen Standort in Lehrte-Hämelerwald.

Ziel der Geschäftsführung ist es, mit dem Umbau die hohen Verluste des KRH zu verringern und die Qualität der medizinischen Versorgung zu erhöhen. Nach Ansicht der eigenen Chefärzte und Chefärztinnen führt daran kein Weg vorbei: „Die negativen Auswirkungen der kleinen Einheiten mit dadurch bedingten ineffizienten Dienststrukturen, Gefährdung der Versorgung, Problemen bei Strukturprüfungen etc. müssen wir täglich erleben“, heißt es in dem Schreiben an die Aufsichtsräte: „Das KRH in seiner aktuellen Struktur ist für Mitarbeitende zunehmend unattraktiv, wirtschaftlich ineffizient und nicht zukunftsfähig.“

Externe Experten sehen die Region bundesweit vorn

Die Mediziner betonen, dass die vorgesehene Umstrukturierung „in einem offenen und transparenten Prozess aus dem Unternehmen heraus entwickelt“ worden sei. Geschäftsführung und Belegschaft hätten das gemeinsame Ziel, „trotz der besonderen Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens und der zukünftig zu erwartenden Herausforderungen, eine hochwertige Patientenversorgung in der Region Hannover auch in der Zukunft anzubieten zu können“. Man stehe gemeinsam hinter dem erzielten Ergebnis: „Aus unserer Sicht beinhalten die Vorschläge eine verantwortliche Abwägung von Visionen, Notwendigkeiten und Machbarem.“

Zustimmung finden die Umbaupläne auch bei externen Experten. „Das geht absolut in die richtige Richtung“, sagt der Branchenkenner Prof. Boris Augurzky im Interview mit dieser Zeitung. „Mit der Medizinstrategie 2030 liegen das KRH und die Region Hannover im bundesweiten Vergleich sehr weit vorne.“ Wenn Kliniken weiterhin eine gute Versorgung bieten wollten, müssten sie ihre Kräfte bündeln, sagt der Mediziner Prof. Christian Karagiannidis, der zusammen mit Augurzky in der Krankenhausreform-Kommission der Bundesregierung sitzt.